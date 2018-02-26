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新竹市校園徵才 提供3萬個就業機會

發稿時間：2018/02/26 16:31

最新更新：2018/02/26 16:57

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新竹市政府26日舉行校園徵才博覽會啟動記者會，市長林智堅（後中右）表示，市府近年整合新竹市5所大學舉辦校園徵才系列活動，盼透過校園博覽會媒合，協助年輕人找到理想工作。中央社記者魯鋼駿攝　107年2月26日新竹市政府26日舉行校園徵才博覽會啟動記者會，市長林智堅（後中右）表示，市府近年整合新竹市5所大學舉辦校園徵才系列活動，盼透過校園博覽會媒合，協助年輕人找到理想工作。中央社記者魯鋼駿攝　107年2月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署，以及新竹市5所大學，將於3月10日陸續舉行校園徵才博覽會，預計有500多間廠商、超過3萬個就業機會，協助青年畢業後順利就業。

新竹市政府今天舉行校園徵才博覽會啟動記者會，新竹市長林智堅表示，市府近年整合新竹市的5所大學舉辦校園徵才系列活動，希望透過校園博覽會的媒合，協助年輕人找到理想工作。

林智堅表示，感謝各大學為青年學子的職涯鋪路，及勞動部勞動力發展署支持協助，市府將持續尋求內外資源整合，持續打造友善創業環境。

新竹市政府勞工處長黃錦源表示，新竹市不只充滿創業機會，更積極為勞工打造良好就業環境，市府今年在促進青年就業工作方面，舉辦超過50場職涯講座、職場體驗或企業參訪等活動，協助青年順利踏入職場。

黃錦源表示，5所大學就業博覽會將在3月10日於首站交通大學開跑，清華、元培、玄奘和中華大學則分別於3月17日、3月29日、4月24日及5月2日接力舉行，預計共有500多間廠商、超過3萬個就業機會，歡迎全國的應屆畢業生及求職人參加。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署副分署長賴家仁表示，畢業季將屆，為降低青年學子失業率，除持續鼓勵大專校院辦理校園徵才等活動，也在新竹就業中心成立賈桃樂學習主題館，提供畢業生探索職涯，確立求職方向及各項求職前的準備。（編輯：方沛清）1070226

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