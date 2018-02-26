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桃園攜手北水局 打造中庄綠色廊道

發稿時間：2018/02/26 16:41

最新更新：2018/02/26 17:42

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桃園市政府水務局與北區水資源局26日共同簽訂合作備忘錄，將攜手打造大嵙崁水岸綠廊，除中庄調整池外，二期的土地可規劃大草坪、人工濕地及景觀平台，發展運動、打造林蔭大道、花卉專區，未來更預定舉辦大溪風箏節，利用大漢溪風口的地理特性，發展出地方亮點。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月26日桃園市政府水務局與北區水資源局26日共同簽訂合作備忘錄，將攜手打造大嵙崁水岸綠廊，除中庄調整池外，二期的土地可規劃大草坪、人工濕地及景觀平台，發展運動、打造林蔭大道、花卉專區，未來更預定舉辦大溪風箏節，利用大漢溪風口的地理特性，發展出地方亮點。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）為促進中庄調整池二期用地綠美化利用，在桃園市長鄭文燦的見證下，桃園市政府水務局與北區水資源局共同簽訂合作備忘錄，要攜手打造大嵙崁水岸綠廊，發展地方觀光特色。

鄭文燦今天受訪表示，隨著中庄調整池及中庄攔河堰的啟用，北桃園地區的缺水問題獲得解決。市府今天與北水局簽訂合作備忘錄，要把中庄一、二期區域發展為約110公頃的大嵙崁親水園區。

鄭文燦表示，除中庄調整池外，二期的土地可規劃大草坪、人工濕地及景觀平台，發展運動、打造林蔭大道、花卉專區，未來更預定舉辦大溪風箏節，利用大漢溪風口的地理特性，發展出地方亮點。

鄭文燦指出，總經費約新台幣3億元的支出，將向中央爭取前瞻經費的支持。另外，市府計劃興建從中庄到山豬湖的吊橋，聯繫左右河岸交通，也讓自行車道從鶯歌串聯到大溪再延伸至龍潭，未來還有打造大鶯交流道的構想，方便遊客到大溪的交通。

北區水資源局長江明郎表示，隨著中庄調整池的啟用，湖區廣達41公頃水域及蜿蜒3.6公里的環湖道路，就成了民眾假日休閒的熱門景點。

江明郎說，透過這次的合作，北水局經管的調整池二期及景觀土丘約40公頃土地，將委由水務局代管規劃，打造為桃園市大嵙崁都會公園，並利用自行車道系統串聯周邊景點及鳶山堰與石門水庫設施，提供民眾優質的休憩與旅遊新選擇。（編輯：管中維）1070226

桃園市政府水務局與北區水資源局26日在桃園市長鄭文燦（中）見證下，共同簽訂合作備忘錄，將攜手打造大嵙崁水岸綠廊，發展地方觀光特色。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月26日桃園市政府水務局與北區水資源局26日在桃園市長鄭文燦（中）見證下，共同簽訂合作備忘錄，將攜手打造大嵙崁水岸綠廊，發展地方觀光特色。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年2月26日
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