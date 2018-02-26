推展人權維護 中市訂定人權文化祭

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市政府積極推展人權維護，除訂定4月7日為言論自由日，更擴大將2月28日至言論自由日期間，訂為中市「人權文化祭」，強化多元族群間的權利與公平正義。



台中市社會局長呂建德、民政局長周永鴻今天在市政會議上進行「台中市人權維護推展作為」專案報告。



呂建德指出，台中市不僅躍升台灣第二大城，也是多元族群的城市，有來自台灣各地移入的民眾，還有許多新住民、移工與原住民居住在此，市府於制定政策上，強調落實公平正義，讓不同族群的價值與重要性均可在台中受到重視，讓台中「宜居城市」的理念落實到每一個族群。



周永鴻表示，市府除積極辦理人權文化祭系列活動，民政局也於豐原區戶政事務所設置穆斯林祈禱室，並設有廁所內的淨下洗滌器、朝拜前的小淨區、可蘭經、禮拜毯等，開放洽公的穆斯林市民使用，並設立多元宗教追思區，區隔不同宗教的使用需求，以滿足多元族群的市民福祉。



台中市長林佳龍表示，「人權」是普世的價值，觀念推動與制度實踐必須一併落實，市府從學校教育、公民教育、保障弱勢團體等面向，建構社會安全體系，並積極推動人權維護相關政策，包括訂定4月7日為台中市的「言論自由日」，並擴大將2月28日至言論自由日期間，訂為中市特有的「人權文化祭」，讓民眾以多元的方式認識歷史，推廣公民權利，以及經濟、社會和文化權利等人權價值。



林佳龍指出，他先前出訪以色列時，對於以色列將二戰納粹大屠殺的歷史記錄、研究且公開展示的作為印象深刻，台灣已通過「促進轉型正義條例」，盼能進一步制訂人權教育法，落實人權教育，避免類似不幸事件再發生。（編輯：黃于）1070226