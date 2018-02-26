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無煤發電公投 民間團體號召爭取呼吸權

發稿時間：2018/02/26 17:45

最新更新：2018/02/26 17:45

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）空污議題夯，民間團體發起「無煤發電」公投，1個月內已有1300多人連署，預計在3月初達到門檻，向中選會送件，進行第二階段連署，呼籲民眾用行動捍衛呼吸健康空氣權利。

財團法人法治暨人權基金會董事長洪嘉鴻、台中市低碳城市發展協會理事長廖顯揚和台中市議員黃馨慧等人，今天在台中市議會召開記者會，號召民眾連署無煤發電公投，改善空污、爭取呼吸權。

廖顯揚以昨天舉辦的台中市花博馬拉松為例，后里站上午8時到10時，細懸浮微粒（PM2.5）濃度已達停賽的標準，市府應有配套方案。

台中市議員陳清龍反駁，自己是花博馬拉松的主辦單位之一，當天根據環保署空氣品質指標(AQI)顯示，豐原、后里與外埔為普通等級。他反嗆，「沒有參加馬拉松的人，憑什麼指控空氣污染，抹滅主辦單位的努力」。

洪嘉鴻指出，聯合國氣候變遷會議談判代表去年在波昂表示，英國、加拿大、丹麥等15國都已加入發電棄用煤聯盟，將在2030年前分階段淘汰燃煤發電；但台灣火力發電廠燃煤發電佔比卻年年成長，這樣的國家能源政策，令人憂心。

台中市政府環保局表示，燃煤發電等能源政策由中央訂定並公告實施，但為維護中部地區空氣品質，市府加強管制台中火力發電廠污染排放，包括刪減中火500萬噸生煤許可使用量，並訂定第三次加嚴標準，要求中火4年內增設完成空污防制設備。（編輯：方沛清）1070226

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