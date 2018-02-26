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桃園歡慶全國客家日 親子劇巡演傳文化

發稿時間：2018/02/26 18:02

最新更新：2018/02/26 19:06

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桃園市政府客家事務局今年打造親子兒童劇「奇幻過天穿」，改編自天穿日傳說與童話故事小紅帽，結合帶動唱、魔術、傳說與童話等元素，讓觀眾輕鬆認識傳統客家文化。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月26日桃園市政府客家事務局今年打造親子兒童劇「奇幻過天穿」，改編自天穿日傳說與童話故事小紅帽，結合帶動唱、魔術、傳說與童話等元素，讓觀眾輕鬆認識傳統客家文化。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）歡慶「全國客家日」，桃園市政府客家事務局整合中壢、平鎮、新屋及觀音4個區公所，以「天穿日」為主題打造親子劇巡演，結合帶動唱、魔術、童話等元素，讓民眾認識客家文化。

桃園市副市長游建華今天受訪表示，桃園市擁有閩南、客家、原住民、外省人及新住民等多元族群，為了讓大家都能認識客家文化「天穿日」的由來與習俗，客家事務局今年聯合中壢、平鎮、新屋及觀音等4個區公所，在3月3日至11日間舉辦交流活動，藉此讓民眾了解更多元的文化特色。

桃園市政府客家事務局長蔣絜安表示，客家局今年打造了親子兒童劇「奇幻過天穿」，改編自「天穿日」傳說與家喻戶曉的童話故事小紅帽，並邀請客家金曲樂團iColor與好痛音樂劇團共同演出，結合帶動唱、魔術、傳說故事、童話等元素，讓觀眾在歡笑之餘，也能認識傳統的客家文化。

蔣絜安指出，透過戲劇、歌唱、美食等方式，讓傳統文化不再過時，而是融入在生活中，讓更多不同族群文化的人可以了解接受，也透過戲劇深植在小朋友的心中。

蔣絜安說，根據客家文化相傳，舊時水神與火神相爭不慎撞倒不周山，導致天空出現大洞、大雨傾盆，為免人間災苦，女媧便煉五色石補天。感念她悲天憫人的精神，每逢農曆正月20日（107年3月7日），男不耕田、女不織布，讓大地休養生息，進而發展出「天穿日」。在「客家基本法」通過後，便將客家文化獨有的「天穿日」訂為「全國客家日」。（編輯：方沛清）1070226

桃園市政府客家事務局整合中壢、平鎮、新屋及觀音4個區公所，以「天穿日」為主題打造親子劇巡演，結合帶動唱、魔術、童話等元素，盼讓民眾認識客家文化。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月26日桃園市政府客家事務局整合中壢、平鎮、新屋及觀音4個區公所，以「天穿日」為主題打造親子劇巡演，結合帶動唱、魔術、童話等元素，盼讓民眾認識客家文化。（桃園市政府客家事務局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年2月26日
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