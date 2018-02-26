2018人氣度假景點 台中入選前3名

知名全球度假房屋網站HomeAway公布2018年預計人氣飛漲的度假地點，前三名包括菲律賓的宿霧、日本札幌與台灣的台中。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）知名全球度假房屋網站HomeAway最近公布今年預計人氣飛漲的度假地點，前三名包括菲律賓的宿霧、日本札幌與台灣的台中，台中是全台唯一進入前三名的城市。



對於台中市成為全台唯一打入前三名的城市，台中市政府表示感謝，強調會繼續努力，讓台中更友善、更適合旅遊，歡迎更多國際友人造訪台中，體會台中的風光和人情味。



市府表示，HomeAway 是發跡於美國德州奧斯丁的世界領先度假房屋網站，在全球擁有超過兩百萬個住房地點，屬於Expedia公司家族品牌的一員。



HomeAway日前公布2018趨勢報告，今年預計人氣飛漲的地點前三名則分別為菲律賓的宿霧、日本札幌與台灣的台中。



市府表示，台中擁有豐富的歷史遺產與美麗的自然景致，堪稱遠離擁擠首都的最佳選擇；此外，物美價廉的小吃及便利的商業圈，這些都是使台中漸漸成為深受國人喜愛的新興觀光地的條件。



市府指出，台中繼進入「全球百大旅遊目的地城市」之列後，這次再受知名全球度假房屋網站肯定，市府將推動「中進中出」觀光旅遊模式，促成清泉崗機場升格台中國際機場，並宣傳高美濕地、谷關溫泉等景點，加上舉辦多項活動，如國際踩舞祭、花都藝術季、爵士音樂節等，吸引更多人造訪台中。（編輯：施燕飛/李亨山）1070226