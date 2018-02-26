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元宵乞龜 大米龜掀節慶高潮

發稿時間：2018/02/26 18:24

最新更新：2018/02/26 19:27

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元宵節即將到來，澎湖乞龜習俗傳承至今，不少廟宇每年打造米包龜，近期陸續完成的大型米包龜也被供奉在廟埕廣場讓民眾參觀。中央社　107年2月26日元宵節即將到來，澎湖乞龜習俗傳承至今，不少廟宇每年打造米包龜，近期陸續完成的大型米包龜也被供奉在廟埕廣場讓民眾參觀。中央社　107年2月26日

（中央社澎湖縣26日電）元宵節即將到來，澎湖各廟宇乞龜習俗，傳統的肪片龜已漸由米包龜或金龜等所取代，今年全澎最大的米包龜在龍門觀音宮，重達1萬8800斤。

澎湖疊米龜團隊成員孫一中表示，每年元宵節是最為忙碌的時候，各廟宇委託疊砌米包龜，從農曆過年前要一直做到元宵節，其中湖西白坑玉皇宮的1萬2000斤，早在春節前就完成。

孫一中表示，澎湖疊米龜團隊是由高齡78歲的南甲海靈殿老師傅陳兆慶領軍，依疊砌米龜的大小，區分有小型30斤以下、中型80至200斤和300斤以上大型的米龜，區分成3組人馬前往各廟宇疊砌米包龜。

孫一中說，今年元宵節，疊米龜團隊接獲縣內10間廟宇委託堆疊近20隻大米包龜，其中超過1000斤有12隻，最大的是湖西龍門觀音宮的1萬8800斤大米包龜，今天動員近20名人力前往堆疊，趕在元宵節亮相。

他說，元宵節乞龜習俗，澎湖各廟宇堆疊的大米包龜也都符合地方早期的海域生態，以堆疊「玳瑁」和「綠蠵龜」2種海龜為主，每隻米包龜都是栩栩如生。

元宵節是澎湖地方最具傳統宗教民俗的節慶之一，各地大小廟宇都有乞龜等習俗，除了有傳統肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、果凍龜、金錢龜、金龜、龍龜、米包龜等各式龜品供乞求，還有猜燈謎、過平安橋、鑽轎底、摸彩、晚會等，比農曆春節還熱鬧。（編輯：管中維）1070226

澎湖元宵乞龜習俗延續至今，為每年元宵亮點活動之一，疊米龜達人陳兆慶率團隊親赴各廟宇疊起的大米龜近期陸續完成，並供奉在廟埕廣場。中央社　107年2月26日澎湖元宵乞龜習俗延續至今，為每年元宵亮點活動之一，疊米龜達人陳兆慶率團隊親赴各廟宇疊起的大米龜近期陸續完成，並供奉在廟埕廣場。中央社　107年2月26日
元宵節即將到來，澎湖乞龜習俗傳承至今，傳統肪片龜已漸由米包龜等取代，不少廟宇的大型米包龜近期陸續完成並供奉在廟埕廣場，吸引民眾眼光。中央社 107年2月26日元宵節即將到來，澎湖乞龜習俗傳承至今，傳統肪片龜已漸由米包龜等取代，不少廟宇的大型米包龜近期陸續完成並供奉在廟埕廣場，吸引民眾眼光。中央社 107年2月26日
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