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喜迎高雄五穀大龜王 中市民眾樂祈福

發稿時間：2018/02/26 19:06

最新更新：2018/02/26 19:17

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來自高雄田寮區鹿埔清安宮、重達2萬268台斤的五穀大龜王，26日抵達台中市南屯區萬和宮，吸引眾多鄉親前往參觀，搶摸龜王祈福。（萬和宮提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月26日來自高雄田寮區鹿埔清安宮、重達2萬268台斤的五穀大龜王，26日抵達台中市南屯區萬和宮，吸引眾多鄉親前往參觀，搶摸龜王祈福。（萬和宮提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）來自高雄田寮區鹿埔清安宮、重達2萬268台斤的五穀大龜王，今天抵達台中市南屯區萬和宮，吸引眾多民眾前往參觀及摸龜王祈福。

原訂上午10時到達的五穀大龜王，讓台中民眾久候多時，直到下午3時15分才看到，隨即鞭炮與鑼鼓齊鳴，熱鬧滾滾。

護送大龜王的車隊停駕妥當，萬和宮董事長蕭清杰帶領董監事及民眾，立即趨前圍觀，民眾圍繞著大龜王，摸龜頭、龜尾、龜嘴、龜身、前腳及後腳，求平安、富貴、事業發達等，許多民眾不停與大龜王拍照，留下珍貴紀念。

清安宮主任委員林清得也率領委員，由蕭清杰等人陪同，向萬和宮媽祖及列位神尊參香祈福，執事人員在佛樂伴奏下，不斷以大龜王名義祝福萬和宮信眾及民眾賺大錢、平安、富貴。

蕭清杰表示，民國88年起，清安宮每年農曆春節期間舉辦五穀龜王乞龜活動，從大年初一至初六，每天擲出最多聖杯者，初六晚上8時再擲筊一較高下，聖杯最多者可將五穀龜王迎請回家保平安。剛開始只是一隻60台斤重米龜，龜王主逐年還願增加，如今變成重達2萬268台斤的大龜王。

蕭清杰說，五穀大龜王由白米、白糖、麵線、糖果、麵條和餅乾、海苔、沙其瑪、紅綠豆、鹽、招財金雞母、壽桃麵、發財金等組成，總價值超過新台幣100萬元，大龜王除了體重創新高，頭、腳還能舞動。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070226

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