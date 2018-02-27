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關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
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高市人事異動 陳菊感謝團隊承擔

發稿時間：2018/02/27 10:32

最新更新：2018/02/27 11:12

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高雄市政府26日發布人事異動，新任副市長楊明州（左2）、秘書長趙建喬（右2）、工務局長蔡長展（左）、勞工局長李煥熏（右）等人27日在市政會議宣誓就職。（高市府提供）中央社記者王淑芬傳真　107年2月27日高雄市政府26日發布人事異動，新任副市長楊明州（左2）、秘書長趙建喬（右2）、工務局長蔡長展（左）、勞工局長李煥熏（右）等人27日在市政會議宣誓就職。（高市府提供）中央社記者王淑芬傳真　107年2月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）前高雄市副市長許銘春出任勞動部長，遺缺牽動市府小內閣人事調動，市長陳菊今天主持首長宣誓，她說任期到了最後一年，工作伙伴繼續支持及承擔很令她感動驕傲。

市府26日發布新任副市長楊明州、秘書長趙建喬、工務局長蔡長展、勞工局長李煥熏，水利局由副局長韓榮華代理，異動首長今天宣誓就職。

市府有不少首長陸續被拔擢北上擔任要職，陳菊表示，不會主動推薦人選，如果有人被點名借將，她通常會說明他們的專業和工作敬業態度。陳菊再度肯定許銘春專業和溫暖的性格。

許銘春遺缺牽動市府人事調整，陳菊感謝即使到了任期的最後一年，團隊仍堅持並支持，大家勇於承擔，伙伴的精神令她感動；尤其像勞工局長鄭素玲願意不計職等和薪水，還「拋夫棄子」北上協助許銘春擔任部長辦公室主任，她很不忍心。

她說能和團隊成員在任期最後還一起為翻轉高雄而努力，豐富了她的生命也令她感到驕傲。（編輯：劉政權）1070227

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