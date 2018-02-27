台南模擬法庭 國民法官初選名冊交付法院

台南地方法院將於6月底舉辦國民參與刑事審判的模擬法庭活動，台南市政府民政局副局長林振祿（左）27日在市政府將初選名冊交給台南地方法院庭長蔡雅惠（右）。中央社記者楊思瑞攝 107年2月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南地方法院將於6月底舉辦國民參與刑事審判的模擬法庭活動，台南市政府從符合資格的市民中隨機抽取1000名初選名冊，今天交付台南地院，將再選出8名正式及備位國民法官。



台南市政府民政局副局長林振祿今天在市政府將初選名冊交給台南地方法院庭長蔡雅惠，台南地院預計在3月30日前從名冊中隨機抽取300名，寄發活動通知書。



林振祿表示，台南市約188萬名市民中，共有約129萬人符合設籍台南地院轄區且連續居住4個月以上、年齡23歲至70歲的條件。初選名冊是在今年1月31日由2名律師見證，以電腦隨機抽樣方式選出。



台南地方法院庭長林臻嫺受訪時表示，接獲活動通知書的民眾，如果有時間、興趣參與，可填具資料向台南地院報名。經審核通過、再接獲通知後，可於6月28日上午參與「選任」國民法官活動，並選出6名正式及2名備位國民法官。



林臻嫺表示，經選任成為模擬法庭的正式及備位國民法官，將安排於6月28、29日2天全程參與模擬案件審理及座談，共可領取出席費新台幣4000元。



她說，這次模擬案件為「殺警奪槍案」，台南地檢署及台南律師公會都會請出堅強陣容，並將力邀員警及彈道專家到場作證。希望藉由模擬與職業法官共同參與審判，讓民眾更親近司法，並提供建言。（編輯：李錫璋）1070227