應酬到身體出毛病 台商勸別為錢賠健康

越南台灣商會聯合總會榮譽顧問陳明政（圖）因交際應酬健康亮紅燈，下定決心改變生活才恢復健康。回首為賺錢賠上健康的日子，他27日以過來人奉勸大家別重蹈覆轍。（陳明政提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 107年2月27日

（中央社記者程啟峰高雄27日電）越南台商陳明政因交際應酬健康亮紅燈，13年前接任獅子會會長3個月就被迫卸任，下定決心改變生活才恢復健康。回首為賺錢賠上健康的日子，他今天以過來人奉勸大家別重蹈覆轍。



越南台灣商會聯合總會榮譽顧問陳明政，在越南經營便當連鎖業，2005年間他正值事業高峰又接下獅子會長，但健康惡化常跑醫院，會長才做3個月，就被迫辭掉養病。



陳明政表示，他原本喜歡交際應酬，飲食毫無節制，「大魚大肉、有酒必喝」，2001年罹患酒精依賴症，治療未獲控制，體重從70公斤暴增到88公斤，2005年接任獅子會會長後，體重更飆到99公斤，後來因健康亮紅燈，經常住院，會長僅做3個月就卸任。



陳明政當時常因身體不適掛急診，驚覺健康的重要，於是接受朋友勸說，開始靜坐、運動、打太極。還戒酒戒煙、不再碰大魚大肉、維持規律的生活作息，體重不久就從99公斤降到72公斤上下。



2014年，陳明政原想在越南重起便當事業，卻因緣際會接觸到燕窩，從此全心投入研發燕窩產品，並自創品牌，迄今闖出一片天。他的生活也逐漸歸於平淡，充滿恬靜安寧。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070227