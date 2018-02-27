中市抽驗91件元宵食品 2件乾薑殘留農藥

台中市食品藥物安全處抽驗91件元宵節應景食品，27日公布檢驗結果，其中2件乾薑檢出農藥殘留要求立即下架，其餘都符合規定。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年2月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）元宵節即將到來，台中市食品藥物安全處今天公布抽驗91件應景食品結果，其中2件乾薑檢出農藥殘留要求立即下架外，其餘都符合規定。



元宵節將到來，台中市食品藥物安全處前往大賣場、生鮮超市、湯圓甜品店、傳統市場等處抽驗91件元宵應景食品，今天公布檢驗結果。



食安處表示，這次抽驗產品包含21件紅白湯圓，23件芝麻湯圓、花生湯圓、鮮肉湯圓等，以及烹煮元宵甜湯用的紅豆、綠豆、花生配料31件及老薑16件，檢驗項目包含防腐劑、著色劑、黃麴毒素、農藥殘留等。



食安處指出，2件檢驗結果不合格的產品，分別是在「金喜美股份有限公司大雅營業所」與「金喜美股份有限公司楓樹營業所」抽驗的乾薑，檢出殘留農藥「三賽唑（Tricyclazole）」，不符不得檢出的標準。



食安處說明，「三賽唑」是一種農藥，目前雖無資料顯示對人體具有毒性，但其生物毒性會對眼睛有輕微刺激性，對水生動物毒性較高，經動物試驗顯示，三賽唑在動物體內會經由尿液及糞便途徑被快速及廣泛代謝。



食安處提醒，民眾選購乾薑時，可挑選有認證且來源清楚的農產品，食用前可先用清水浸泡至少15至20分鐘，再以流動水沖洗2至3遍以上洗淨，減少農藥殘留。（編輯：陳怡璇／李錫璋）1070227