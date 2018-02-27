綠縣市長初選在即 陳其邁翁章梁籲選後團結

（中央社記者劉冠廷台北27日電）民進黨高雄市長參選人陳其邁以及嘉義縣長參選人翁章梁今天共同表示，黨內初選後的團結合作是非常重要的，團結合作才能達到理想；不管哪位同志勝選，大家都是民進黨的一份子。



民主進步黨2018年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名初選將由民調定勝負，黨中央已規劃於3月5日到7日期間辦理電話民調。



民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁與嘉義縣長參選人、前行政院農業委員會副主任委員翁章梁下午在立法院召開記者會，呼籲黨內在縣市長初選後，能繼續團結合作。民進黨立委陳明文、蔡易餘也都到場關心。



陳其邁說，他與同為野百合世代的翁章梁有共同的體認，就是團結合作才能達到理想，完成改革；在初選的前夕，他們兩人要互相勉勵，不忘初衷，以過去團結合作的精神，完成這次黨內的初選，也希望不管是哪位同志勝選，大家都是民進黨的一份子、革命的夥伴，更是共同燃燒理想奮鬥的同志。



翁章梁則表示，初選在競爭過程中，彼此難免會有情緒的問題或是裂痕，但大家要清楚這是黨內初選，初選後的合作，是非常重要的工作；團結合作一直都是民進黨的傳統，民進黨在競爭時一定是大鳴大放，但當事情結束後所展現的團結力，絕對優於其政黨。



翁章梁說，期待初選後黨內的合作與團結，是邁向未來勝利的重要基礎，不要把初選的手段當作目的，那就會忘了背後還有一個國民黨，因此選後的團結合作是非常重要的。



陳其邁也說，希望團結合作的精神不只是在初選，未來假如有機會當選縣市長，不管是在區域治理、智慧農業、國際行銷、城市外交，都能夠打團體戰，來行銷高雄與嘉義。翁章梁則說，相信野百合世代的合作是沒有問題的。（編輯：林沂鋒）1070227