中市校園食農教育 小學生下田插秧樂

台中市議員吳敏濟（前右4）27日捲起褲管踩進水田，帶領外埔區馬鳴國小學生下田插秧。中央社記者郝雪卿攝 107年2月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）春天正是插秧季節，為了讓小學生體驗如何插秧，台中市議員吳敏濟今天帶領外埔區馬鳴國小學生下田插秧，學生雖然覺得彎腰插秧很辛苦，但也充滿成就感。



台中市校園食農教育「食米─從稻田到廚房」實作型態工作坊今天在馬鳴國小舉行插秧活動，由曾主持菲律賓水稻生產機械化的吳敏濟指導學童及各校營養師正確插秧技巧，工作坊也安排米饅頭製作，好吃又有趣。



吳敏濟先為馬鳴國小高年級學生和18名前來觀摩的營養師說明水稻栽培過程，從整地、育苗、插秧、管理、收穫、乾燥到碾米，時間長達4個月，過程很辛苦。



吳敏濟接著帶領所有學員捲起褲管踩進水田，沁涼的感覺從小腿傳上來，每個人臉上都洋溢著興奮的笑容，學童說一直彎腰插秧雖然腰很酸，但很有成就感。



吳敏濟說，插秧的要領是每株3到5支秧苗，採取寬行密植的原則，前後的秧苗距離可以較密，約15至21公分，左右則預留較寬的行距約30公分，用來通風，否則稻子長大後密不通風，容易產生稻熱病。



這次工作坊也安排了最近流行的米製食品「米饅頭製作」實作課程及食農、食米課程規劃的經驗交流；馬鳴國小校長李勝億表示，藉由田間到餐桌的全方位飲食教育成果分享，有助於師長及營養師回到學校後為學生建立更多健康、安全的飲食文化。（編輯：施燕飛/管中維）1070227