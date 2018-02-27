換管線施工順利 台南停水可望提前解除

台灣自來水公司進行送水幹管施工，台南市17個行政區26日上午起預計停水47個小時。因施工順利，提早於27日上午完工，並開始復水作業。（自來水公司六區處提供）中央社記者楊思瑞傳真 107年2月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台灣自來水公司進行送水幹管施工，台南市17個行政區從昨天上午起預計停水47個小時。因施工順利，水公司已於今天上午開始復水作業，預估可提前在明天凌晨完成全部復水。



台灣自來水公司六區處處長李丁來受訪時表示，此次配合公路總局改善台20乙線部分路段拓寬工程，昨天起進行送水幹管新舊管線停水改接施工，預定停水時間至28日上午7時止。停水地區達17個行政區，總計停水戶數近35萬戶，水壓降低戶超過16萬戶。



李丁來指出，由於事前準備工作得宜，加上全面動員人力因應，施工作業順利，已提早於今天上午9時趕工完成，並逐漸開始進行洗管排水及復水作業。



他說，概估送水到重要送水點豐德配水池約是下午5時，開始往市區供送。加上昨晚從高雄增量支援，以及從烏山頭、曾文、潭頂等淨水場增量出水，預估應該可至少提早5小時，在明天凌晨2時左右全部復水完成。



李丁來指出，此次耗資新台幣2億多元經費，將使用已25年舊管線更新為耐用達40年的延性鑄鐵管線，可提升大台南地區供水穩定。（編輯：管中維）1070227