/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
>rss

換管線施工順利 台南停水可望提前解除

發稿時間：2018/02/27 15:58

最新更新：2018/02/27 16:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台灣自來水公司進行送水幹管施工，台南市17個行政區26日上午起預計停水47個小時。因施工順利，提早於27日上午完工，並開始復水作業。（自來水公司六區處提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年2月27日台灣自來水公司進行送水幹管施工，台南市17個行政區26日上午起預計停水47個小時。因施工順利，提早於27日上午完工，並開始復水作業。（自來水公司六區處提供）中央社記者楊思瑞傳真　107年2月27日

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台灣自來水公司進行送水幹管施工，台南市17個行政區從昨天上午起預計停水47個小時。因施工順利，水公司已於今天上午開始復水作業，預估可提前在明天凌晨完成全部復水。

台灣自來水公司六區處處長李丁來受訪時表示，此次配合公路總局改善台20乙線部分路段拓寬工程，昨天起進行送水幹管新舊管線停水改接施工，預定停水時間至28日上午7時止。停水地區達17個行政區，總計停水戶數近35萬戶，水壓降低戶超過16萬戶。

李丁來指出，由於事前準備工作得宜，加上全面動員人力因應，施工作業順利，已提早於今天上午9時趕工完成，並逐漸開始進行洗管排水及復水作業。

他說，概估送水到重要送水點豐德配水池約是下午5時，開始往市區供送。加上昨晚從高雄增量支援，以及從烏山頭、曾文、潭頂等淨水場增量出水，預估應該可至少提早5小時，在明天凌晨2時左右全部復水完成。

李丁來指出，此次耗資新台幣2億多元經費，將使用已25年舊管線更新為耐用達40年的延性鑄鐵管線，可提升大台南地區供水穩定。（編輯：管中維）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP