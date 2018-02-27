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新北培育南向人才 推線上學習越南語

發稿時間：2018/02/27 16:46

最新更新：2018/02/27 18:10

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新北市府教育局27日下午發表「越南語影音教材」，由越南語教學經驗豐富的老師以真人發音、學生跟讀的方式，配合字卡、插圖動畫呈現，希望提升學習興趣。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年2月27日新北市府教育局27日下午發表「越南語影音教材」，由越南語教學經驗豐富的老師以真人發音、學生跟讀的方式，配合字卡、插圖動畫呈現，希望提升學習興趣。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年2月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市新住民人口近10萬人，新住民子女就讀國中小有3萬3000多人，市府教育局彙編多元文化教材、培訓母語師資、辦理東南亞語文競賽及培育新住民二代，盼作為南向政策的基礎。

市府教育局今天下午發表「越南語影音教材」，副局長黃靜怡頒發感謝狀及致贈影音學習教材，感謝美商摩根大通集團贊助，協助推廣多元文化教育。

摩根大通台灣營運長汪慧玲在發表會說，這是善盡企業社會責任，也有助於孩子認同與學習的動機。集團自民國97年起，陸續贊助編撰多元文化繪本、多元文化小說及幸福魔法書等教材及影音光碟。

黃靜怡表示，現在的孩子喜歡滑手機，也看見學生的需要，因此，利用線上學習教材，協助教師教學，推廣多元文化教育。新住民語文越南語1至12冊影音學習線上教材，希望有助於新住民第二代尋根。

她說，因應政府南向政策，將來這些有語言優勢的孩子，無論是產業實習或就業發展都更有優勢。

市府教育局統計，全市各國中、國小開辦越南語教學共335班，影音學習線上教材，由越南語教學經驗豐富的陳凰鳳老師以真人發音、學生跟讀的方式，配合字卡、插圖動畫呈現，希望提升學習興趣，加深瞭解。

住在淡水區坪頂的越南新住民阮美卉表示，孩子上課後可以用越南語溝通，她非常開心、感動，希望以後學校能持續開課。

越南語老師吳淑嫺感謝編輯團隊，讓教學更順利，也可引發學生學習越南語的興趣。影音教材免費分享在市府國際教育資訊網，讓更多學生方便取得學習資源。（編輯：方沛清）1070227

新北市府教育局27日下午發表「越南語影音教材」，副局長黃靜怡（左）頒感謝狀及致贈影音學習教材，感謝美商摩根大通集團台灣營運長汪慧玲（右）協助。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年2月27日新北市府教育局27日下午發表「越南語影音教材」，副局長黃靜怡（左）頒感謝狀及致贈影音學習教材，感謝美商摩根大通集團台灣營運長汪慧玲（右）協助。中央社記者黃旭昇新北市攝 107年2月27日
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