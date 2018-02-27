彰化北斗郡守官舍 變身二二八紀念館

為紀念二二八事件，彰化縣文化局用北斗郡守官舍成立的二二八紀念館27日開幕，首展將以「1947。憶舊。視新」為主題。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 107年2月27日

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）為紀念二二八事件，彰化縣文化局用北斗郡守官舍成立的二二八紀念館今天成立，彰化縣文化局長陳文彬說，希望年輕朋友透過紀念館了解彰化有關二二八事件歷史及人權運動史。



彰化縣文化局今天在彰化北斗鎮的北斗郡守官舍舉辦彰化二二八紀念館開幕儀式，陳文彬為紀念館開幕揭牌，宣布紀念館首展將以「1947。憶舊。視新」為主題。



陳文彬致詞時指出，縣長魏明谷去年在二二八和平紀念日時宣布要在北斗郡守官舍成立彰化縣第一座二二八紀念館，如今紀念館開幕成立，將歷史建築轉型成為紀念館，將在紀念館展示所有發生在彰化有關二二八事件的文件，開幕並邀請年輕的裝置藝術家進行創作。



陳文彬表示，未來將邀請文史團隊進駐，也會和北斗附近的國中小學合作，進行鄉土文化教學，期望年輕朋友透過紀念館，認識有關於二二八事件在彰化發生的部分，以及彰化人權與環境保護運動的歷程。



彰化縣文化局指出，為符合轉型正義的普世價值，配合紀念館內的展覽作品，首展開幕活動及展覽以「1947。懷舊。視新」為主題，舉辦紀念二二八新世代藝術展，回溯舊世代的記憶，融合新世代的視角，讓參觀者重新省思人權以及和平的意義與價值。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070227