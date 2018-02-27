新北兒童卡搭捷運半價 朱立倫將共乘體驗

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府發行「新北兒童卡」供國小學生搭捷運半價，偏鄉小學已收到發送，有的學校來不及發出。市長朱立倫為此重大政策，3月1日將與三重國小學童一起搭捷運到蘆洲體驗運動。



新北市長朱立倫今天表示，「新北兒童卡」已發送到各校的學童手上，從3月1日開始，新北市19萬多名學童可享受搭捷運半價優惠。



新北市交通局表示，新北兒童卡優惠包含，台北捷運享4折優惠（即持電子票證普通卡搭乘8折優惠的半價）、高雄捷運享4.25折優惠（即持電子票證普通卡搭乘8.5折優惠的半價）、公車及火車享半價優惠、新北市各博物館可享免費入場優待、機場捷運優惠目前桃捷公司正進行系統修改中，預計今年6月與桃園市同步實施。



市府今天並規劃由朱立倫、市議員，於3月1日和台北大眾捷運公司、市府社會局、市府教育局、市府交通局相關人員，與三重國小學童，一起搭乘捷運從三重國小站至北捷蘆洲站，隨後，步行至蘆洲運動中心與學童體驗運動。



新北市有200多所國小19萬名學生，全部要收到「新北兒童卡」是一項大工程，發出卡片的狀況不一，偏鄉的學生人數比較少，萬里大坪國小校長張萬枝說，學校已收到卡片且發給學生。



不過，蘆洲區、三重區、新店區有部分學校沒有收到卡片，有的今天下午3時才收到。大新店地區一所學生人數不到100人的國小校長說，下午收到後，低年級學生已經放學，將在3月1日發出。



新店區一所大型學校沒有收到卡片，另所學校校長說，下午3時收到卡片，但沒有封套與政策說明，來不及發給學生。將於下個月上課後發給學生。



新北一所學校校長受訪表示，悠遊卡是很好的數位載具，新北市只拿來做搭捷運交通卡很可惜。他說，如果「新北兒童卡」結合數位學生證和借書證，不要如此急就章發給孩子們，將可發揮更大功能。



市府教育局督學室今天發給學校「市長致家長與兒童的一封信」及「新北兒童卡Q&A」，並說明新北市6到12歲兒童持「新北兒童卡」搭乘捷運享半價優惠措施案，已由交通局委託廠商於21日至27日陸續寄送至學校。



教育局呼籲各校，務必於3月1日前發給學生，以便順利搭乘使用。如有個別學生未收到兒童卡，將另行補發。（編輯：方沛清）1070227