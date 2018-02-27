/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
>rss

防衛生紙囤積 新北消保官查正隆產銷成本

發稿時間：2018/02/27 19:10

最新更新：2018/02/27 19:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王鴻國新北27日電）為嚴防衛生紙囤積，新北市消保官聯合查核衛生紙供應鏈，從各大賣場進貨、到正隆公司產銷成本展開查核，正隆也向消保官說明目前沒漲價，也沒有向媒體放話。

新北市政府法制局長黃怡騰今天表示，因傳出市售衛生紙預計在3月大幅漲價，消費者搶購衛生紙，法制局指派消費者保護官從昨天起就前往新北市境內的愛買、全聯、大潤發、家樂福及好市多等各大通路調查衛生紙供貨情形。

他表示，消保官今天會同新北市刑警大隊經濟組及經濟發展局前往板橋區衛生紙供應商正隆查核 ，嚴防業者意圖抬高交易價格，囤積民生物資或散布不實交易資訊，影響消費者權益。

消保官王治宇表示，賣場確有衛生紙缺貨情形，但賣場表示因為消費者大量搶購超出供應商正常供貨量，才造成缺貨，目前製造商供貨正常且售價尚未調漲。

他說，會同市刑大及經發局前往正隆公司調查時，正隆公司表示由於原料紙漿均購自國外，原漿自105年12月起至107年1月價格自每公噸500美元漲為900美元，為反映原料成本，正隆確實曾持續與通路商討論調整定價事宜，但並未主動向媒體放話要調漲售價。

王治宇指出，正隆雖強調近期產能正常且無減少出貨情形，更無囤積原料的必要，但仍要求正隆公司限期提出近期進出貨報單，以釐清說明內容的真實性。

黃怡騰表示，業者如有意圖哄抬衛生紙交易價格，恐涉犯刑法意圖抬高交易價格、囤積物品罪嫌，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金，若查獲相關事證，將移送法辦。（編輯：卞金峰）1070227

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP