防衛生紙囤積 新北消保官查正隆產銷成本

（中央社記者王鴻國新北27日電）為嚴防衛生紙囤積，新北市消保官聯合查核衛生紙供應鏈，從各大賣場進貨、到正隆公司產銷成本展開查核，正隆也向消保官說明目前沒漲價，也沒有向媒體放話。



新北市政府法制局長黃怡騰今天表示，因傳出市售衛生紙預計在3月大幅漲價，消費者搶購衛生紙，法制局指派消費者保護官從昨天起就前往新北市境內的愛買、全聯、大潤發、家樂福及好市多等各大通路調查衛生紙供貨情形。



他表示，消保官今天會同新北市刑警大隊經濟組及經濟發展局前往板橋區衛生紙供應商正隆查核 ，嚴防業者意圖抬高交易價格，囤積民生物資或散布不實交易資訊，影響消費者權益。



消保官王治宇表示，賣場確有衛生紙缺貨情形，但賣場表示因為消費者大量搶購超出供應商正常供貨量，才造成缺貨，目前製造商供貨正常且售價尚未調漲。



他說，會同市刑大及經發局前往正隆公司調查時，正隆公司表示由於原料紙漿均購自國外，原漿自105年12月起至107年1月價格自每公噸500美元漲為900美元，為反映原料成本，正隆確實曾持續與通路商討論調整定價事宜，但並未主動向媒體放話要調漲售價。



王治宇指出，正隆雖強調近期產能正常且無減少出貨情形，更無囤積原料的必要，但仍要求正隆公司限期提出近期進出貨報單，以釐清說明內容的真實性。



黃怡騰表示，業者如有意圖哄抬衛生紙交易價格，恐涉犯刑法意圖抬高交易價格、囤積物品罪嫌，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣30萬元以下罰金，若查獲相關事證，將移送法辦。（編輯：卞金峰）1070227