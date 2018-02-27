6樓以上老屋耐震快篩 苗栗縣拚一年內完成

苗栗縣工商發展處27日表示，配合行政院推動老舊建物耐震安檢策略，目標在一年內完成縣轄內250處6層樓以上老舊住宅建物耐震能力快篩。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 107年2月27日

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣政府今天宣布，配合行政院推動老舊建物耐震安檢策略，除既有成立單一窗口外，將力拚一年內主動完成縣轄內250處6層樓以上老舊住宅建物耐震能力快篩。



行政院長賴清德昨天宣布將投入4年60億元預算，推動建築物快篩、耐震評估、重建補強、階段性補強及金融協助等老舊建物耐震安檢策略，預計3年內完成「921之前的6樓以上建物」快篩，有安全疑慮者將強制進行耐震評估。



苗栗縣工商發展處今天發布新聞表示，將加速作業，目標在一年內完成。



苗栗縣工商發展處長黃智群告訴中央社記者，為讓縣民了解自家建築物耐震能力，加強安全維護，縣府去年就已成立「老屋健檢專案辦公室」單一窗口，設置專人專線，協助申請老屋健檢補助計畫並提供建照調卷服務；經中央宣布相關政策後，初步統計縣內921以前6樓以上住宅建物約250處，今天內部開會定下一年期程目標，希望儘早讓民眾安心。



工商發展處長使用管理科長邱耀加指出，相關前置作業已著手進行，依現有建管執照過濾檢視建築圖面，如有疑慮將通知所有權人輔導進行耐震評估及後續補強甚至重建。



此外，為加速都市危險及老舊建築物重建，縣府已研擬完成「苗栗縣都市危險及老舊建築物加速重建建蔽率及建築物高度放寬標準」草案，以放寬建物高度及建蔽率，鼓勵重建，預計今年4月底發布實施。（編輯：管中維）1070227