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新北燈會試燈 兩岸傳統花燈同台爭艷

發稿時間：2018/02/27 21:03

最新更新：2018/02/27 21:53

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新北市燈會主燈「金犬福旺」及5大特色燈區27日晚間試燈，主燈高度8公尺，金黃色大狗「來福」踩在金元寶上，象徵富貴久久。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月27日新北市燈會主燈「金犬福旺」及5大特色燈區27日晚間試燈，主燈高度8公尺，金黃色大狗「來福」踩在金元寶上，象徵富貴久久。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年2月27日

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市燈會主燈「金犬福旺」及5大燈區今天晚上在三重大台北都會公園試燈，今年燈會最大特色是兩岸資深花燈藝術家都推出精采創作，同台爭艷。

市府民政局長江俊霆今天受訪表示，新北市「旺來福來祈福燈會」是市府與三重區宗教文化發展協會合作舉辦，活動時間為3月1日到18日。

江俊霆表示，燈會包括「兩岸達人祈福花燈」、「旺來福來巨形扭蛋」、添丁發財的「宮燈步道」、「戀愛島嶼」、及「夢幻燈屋」五大特色燈區。

台灣資深花燈藝術家林健兒打造台灣燈區，有傳統宗教信仰的觀音、媽祖、八仙、齊天大聖，人物或動物表情都維妙維肖，製作手法細膩，展現傳統燈藝特色與文化底蘊。

林健兒表示，花燈是個發光體，從以前的簡單油燈，演變為現在各式各樣材質的花燈，製作上還要挑戰白天與夜晚的不同視覺，不僅要耐風吹日曬雨淋，晚上點亮後更需呈現藝術美感。

大陸燈區以「河塘月色花開富貴」為主題，由中國大陸國家級傳承人顧業亮親手打造，漂浮水上的淡紫色荷花燈是秦淮燈彩最具代表性的燈彩之一。

荷花燈襯托在觀音旁邊，以荷、和、合諧音，寓意祥和、平安和諧及美好祝福，花燈光影映照水波，璀璨迷人。

顧業亮也打造福娃、報恩寺、夫子廟牌樓，及由48根佛手柱妝點的長廊無限延伸，手捻荷花一排望去，亮起紫燈不但雅致壯觀也具視覺效果。

在新北燈會燈區中，民眾可在體驗屋戴上3D視覺眼鏡，模擬梵谷星空、銀河星系等壯觀星空畫面影片；「戀愛島嶼」燈區以電影阿凡達場景發想，以燈飾裝扮幸福水樣園區的愛戀鐘森小島，營造浪漫氛圍。

三重區宗教文化發展協會理事長李乾龍說，元宵賞燈活動園區有20公頃，除五大燈區還有草地上的小狗花燈，民眾可以搭桃園機場捷運三重站、台北捷運三重站下車，或搭乘公車至捷運三重站或五谷王廟站下車前往參觀。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070227

新北市燈會27日試燈，大陸燈區由顧業亮打造48根佛手柱長廊，一排望去無限延伸，雅緻壯觀。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月27日新北市燈會27日試燈，大陸燈區由顧業亮打造48根佛手柱長廊，一排望去無限延伸，雅緻壯觀。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月27日
新北市燈會27日試燈，大陸燈區由秦淮燈彩國家級傳承人顧業亮打造，漂浮在水上的荷花燈是最具代表性的秦淮燈彩。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月27日新北市燈會27日試燈，大陸燈區由秦淮燈彩國家級傳承人顧業亮打造，漂浮在水上的荷花燈是最具代表性的秦淮燈彩。（民政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年2月27日
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