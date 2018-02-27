上海台商集資捐花燈 推動兩岸善意交流

2018年桃園燈會有來自上海台商集資捐贈的花燈共同展出，盼透過民間與官方互動，共同推動兩岸善意交流。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年2月27日

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市政府近年來以地方政府角色，持續為兩岸城市交流努力，今年的桃園燈會更有來自上海台商，集資捐贈花燈共同展出，希望透過民間與官方的互動，共同推動兩岸的善意交流。



桃園市政府秘書處今天在市府舉行兩岸事務小組年度會議暨座談，桃園市長鄭文燦、桃園副市長游建華，秘書處長顏子傑、經濟發展局長朱松偉等多人參加。



鄭文燦致詞表示，桃園燈會目前正熱鬧展開，除了史努比主燈外，在三民主燈區還有來自上海台商集資捐贈的花燈參展，期盼藉由台商擔任兩岸橋樑，展現城市交流的善意，相信雙方未來都有意願進行更多的互動。



游建華表示，市府針對在桃園的陸生及陸籍配偶照顧與交流，也有許多努力；目前桃園市政府大力推動的市民卡，除了便捷市民生活，在桃園就讀的陸生，以及有居留證的陸籍配偶，也都能申請市民卡，享有同樣的優惠。



此外，桃園市政府4月底也將在桃園火車站附近成立「新住民聯合服務中心」，鄭文燦指出，透過服務中心的成立，將可為陸籍配偶以及來自東南亞的新移民家庭，提供更周全的服務，也讓來自世界各地的新住民，可以把桃園市當成第二個家鄉。（編輯：卞金峰）1070227