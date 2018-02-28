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黑猩猩好友已成家 動物園盼寶寶也脫單

發稿時間：2018/02/28 11:17

最新更新：2018/02/28 14:13

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zoom in 台北市動物園金剛猩猩「寶寶」2歲時不幸落難被走私到台灣，在動物園生活逾30年，下月將赴荷蘭娶親。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月28日台北市動物園金剛猩猩「寶寶」2歲時不幸落難被走私到台灣，在動物園生活逾30年，下月將赴荷蘭娶親。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月28日

（中央社記者梁珮綺台北28日電）台北市動物園金剛猩猩「寶寶」下月將赴荷蘭，動物園細數「寶寶」入園以來相處的好友們，其中，黑猩猩「小強」已成家，盼「寶寶」也能盡快開枝散葉，脫離王老五行列。

「寶寶」在動物園生活逾30年，下月將赴荷蘭靈長類公園（Apenheul Primate park），肩負繁衍重責大任，不少粉絲、民眾最近紛紛到動物園向「寶寶」道別，而動物園也將於3月8日及13日上午11時，在「寶寶」檢疫舍前舉辦2場保母講古，分享「寶寶」的點點滴滴。

動物園發言人曹先紹笑說，「寶寶」的兒時玩伴黑猩猩「小強」，如今已妻妾成群，有6個漂亮老婆，還有3個孩子，未來將持續增產報國，壯大黑猩猩的族群，盼「寶寶」能迎頭趕上。

台北市動物園金剛猩猩「寶寶」下月將赴荷蘭，動物園細數「寶寶」入園以來相處的好友們，其中，黑猩猩「小強」（圖）已成家。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月28日台北市動物園金剛猩猩「寶寶」下月將赴荷蘭，動物園細數「寶寶」入園以來相處的好友們，其中，黑猩猩「小強」（圖）已成家。（台北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年2月28日

「寶寶」在民國76年時不幸從非洲喀麥隆走私到台灣，2歲的牠因緣際會下進入動物園，由於同齡的金剛猩猩都還在媽媽身邊哺育，保育員為了幫「寶寶」找玩伴，傷透腦筋。

最終先幫「寶寶」找了一隻4歲人猿朋友「玲玲」，不過，2隻小動物沒有特別互動；2年後，「寶寶」4歲了，6歲黑猩猩「小強」剛好到動物園，保育員便安排雙方共同生活，曹先紹笑說，2個小男生正值調皮搗蛋年紀，很快熟稔。

有趣的是，黑猩猩的肢體靈活度天生比金剛猩猩好，加上「小強」個子小，保育員發現「小強」會在欄舍內盪來盪去，「寶寶」只能在地面移動。「小強」甚至趁著「寶寶」不注意時偷襲牠，或故意搶走牠手上的食物，再一溜煙逃走。

不過，隨著「小強」回到自己的黑猩猩家族，「寶寶」又獨自生活了2年時間，才有新朋友金剛猩猩「黑皮」。2隻金剛猩猩剛接觸時，每天上演佔地盤、搶食戲碼，雙方互相追逐、打鬥。

「黑皮」在103年時因腎衰竭辭世，「寶寶」再次過著獨居生活，直到105年，波蘭的金剛猩猩「迪亞哥」來台作伴，才又多了朋友。

此時的「寶寶」正值壯年，將18歲的「迪亞哥」視為競爭對手，不僅會緊盯著對方的一舉一動，還會衝撞柵欄、玻璃窗，發出巨大聲響示威；若保育員多關心「迪亞哥」，「寶寶」也會吃醋。（編輯：劉政權）1070228

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