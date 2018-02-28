申辦花博卡送小提燈 另類慶元宵受歡迎

台中市議員何文海（2排右2）28日上午在服務處舉辦申辦花博卡送小提燈活動，30分鐘內送出200多個小提燈，民眾反應熱烈。中央社記者趙麗妍攝 107年2月28日

（中央社記者趙麗妍台中28日電）元宵節將至並為響應2018台中世界花卉博覽會活動，台中市議員何文海今天上午在服務處舉辦申辦花博卡送小提燈活動，30分鐘內送出200多個小提燈，民眾反應熱烈。



台中市政府今年沒發送元宵小提燈，多位市議員自掏腰包採購小提燈贈送民眾。何文海今天上午在服務處舉辦申辦花博卡即贈送旺旺發財狗小提燈一只的活動，預計上午10時發送，一早9時已有許多民眾前來排隊等候。



何文海表示，2018台中世界花卉博覽會為台中縣市合併後，首次舉辦的國際級活動，這是讓國際看見台中的機會，也是台中邁向國際的最佳時機。



何文海指出，市府發行花博卡，花博卡本身也是悠遊卡，花博期間，民眾憑卡可享免費入園1次，搭公車享10公里免費，還可享受1000多家花博特約商店的優惠。



今年，台中市政府未發送元宵小提燈，為不讓小朋友失望，何文海表示，他自掏腰包採購3萬個小提燈，即日起至3月2日止，民眾到服務處申辦花博卡，即贈送小提燈一只，數量有限，送完為止。



林姓民眾指出，花博卡就是悠遊卡，購買悠遊卡本來要價新台幣100元，現在申辦花博卡即可擁有，後續還可搭公車、享多家商店優惠，現在辦卡還有小提燈，實在太超值，一早就趕來申辦。（編輯：李錫璋）1070228