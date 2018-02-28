紀念二二八 李進勇：用寬恕創造和諧團結

二二八事件71週年，民進黨雲林縣黨部在虎尾埒內公墓旁「三姓公廟」舉行追思音樂會，縣內黨公職人員及各界與會悼念。中央社記者葉子綱攝 107年2月28日

（中央社記者葉子綱雲林縣28日電）今天是二二八事件和平紀念日，全台唯一奉祀二二八受難者的虎尾埒內三姓公廟辦音樂會追思，古坑綠隧二二八紀念公園辦祝禱會，縣長李進勇盼用寬恕來創造和諧與團結。



發生在民國36年的二二八事件今年適逢71週年，民進黨雲林縣黨部在虎尾埒內公墓旁「三姓公廟」，舉行追思音樂會，縣長李進勇、民進黨雲林縣黨公職及各界與會。



位在雲林縣虎尾鎮埒內公墓旁的「三姓公廟」，建於民國66年，祭祀二二八事件發生時、從台中南下雲林支援而受難的西醫顧尚泰、中醫李持芳及印刷廠技師王濟寧，被視為全台唯一奉祀二二八受難者的紀念廟。



民進黨雲林縣黨部年年在三姓公廟前廣場，舉行追思音樂會，縣內黨公職人員及各界與會，縣長李進勇期盼，記取二二八歷史的教訓，用寬恕態度走出來，創造和諧與團結，為這塊土地奮鬥打拚，共創幸福美滿的家園。



雲林縣政府下午也將在古坑綠色隧道旁二二八紀念公園，由縣長李進勇率縣府一級主管及與會人士默哀悼念，並由天主教嘉義教區主教鍾安住主持祝禱悼念受難者，現場將發送洋桔梗，象徵散播和平幸福、愛與希望。



現場並邀請基督教長老教會、雲林縣孤挺花家庭關懷協會、雲林縣啟智協會等，舉辦手工藝品、飲料等義賣及演出，募集社會愛心，並呼籲關懷弱勢群族。（編輯：李錫璋）1070228



