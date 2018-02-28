花蓮二二八紀念儀式 也為地震罹難者默哀

花蓮縣「二二八事件71週年紀念儀式暨追思音樂會」28日上午在北濱公園和平廣場舉行，受難者家屬獻花表達追思。中央社記者李先鳳攝 107年2月28日

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮縣「二二八事件71週年紀念儀式暨追思音樂會」今天上午在北濱公園和平廣場舉行，除追思二二八受難先人、也為0206花蓮地震罹難者默哀。



花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢表示，花蓮因為剛發生大地震，許多民眾的傷痛待撫平，因此今年許多音樂表演活動都取消，只邀請花蓮縣管樂發展協會演奏、獻樂。



他說，花蓮縣二二八事件受難者僅剩柯萬見、王玉成兩位，都已近百歲，身體狀況不好、長期臥床，即使如此，仍應莫遺忘歷史記憶、教訓後代莫重蹈覆轍。



花蓮縣長傅崐萁致詞表示，71年前台灣發生不幸的族群衝突事件，在大山大水的花蓮每年肅穆隆重舉行追思典禮，希望大家能共同扶持，為台灣發展和安定一起努力。



傅崐萁說，0206花蓮大地震是民國40年花蓮發生大地震以來，再度發生不幸事件，然而驚慌中，大家仍井然有序救人救災。他表示，最近將啟動重建機制，盼民眾早日走出陰影。



受地震影響，觀光重創，地方產業蕭條，傅崐萁呼籲全國民眾走進花蓮，陪花蓮人度過寒冷的春天。他說，今天除追思二二八受難者，也對地震罹難者表達追思。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070228



