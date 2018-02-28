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老人假牙補助申請熱烈 南投縣府追加經費

發稿時間：2018/02/28 12:58

最新更新：2018/02/28 15:15

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南投縣竹山鎮瑞龍老人會28日上午在坪頂里活動中心舉辦全鎮16單位老人會才藝研習聯誼，南投縣長林明溱（右）出席，與長輩握手寒暄。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月28日南投縣竹山鎮瑞龍老人會28日上午在坪頂里活動中心舉辦全鎮16單位老人會才藝研習聯誼，南投縣長林明溱（右）出席，與長輩握手寒暄。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年2月28日

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣政府補助老人裝置假牙，今年需求仍熱烈，新台幣3200萬元預算不足，縣政府將再追加約1700萬元，儘量滿足長輩需求。

竹山鎮瑞龍老人會今天上午在坪頂里活動中心，舉辦全鎮16單位老人會才藝研習聯誼，南投縣長林明溱出席致詞，並熱情與長輩握手寒暄，對於長輩關心假牙補助。林明溱說，今年經費已不足使用，縣政府將追加約1700萬元經費，儘量滿足老人家需求。

林明溱表示，縣政府去年推出老人假牙補助政策，經費不到2個月就被申請用盡，可見長輩確實有需要，因此今年再準備3200萬元預算，同樣受熱烈歡迎，經費不足使用，因此決定追加。

根據縣政府社會及勞動處資料，補助對象為設籍南投縣65歲以上低收入戶、中低收入戶、身心障礙老人，及「一般戶」設籍南投滿1年的65歲以上者，符合資格並到牙科就診，經醫師評估缺牙需裝置假牙，每人最高補助4萬元裝全口假牙。

南投去年1月1日開放申請2個月用盡預算，今年情形類似，同樣熱門。曾有縣議員指出，南投有8萬多名老人，若以其中2成人口需裝假牙推算，1萬6000人最多需6億4000萬元經費，在僧多粥少情形下，近兩年開放申請補助即很快額滿。（編輯：李錫璋）1070228

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