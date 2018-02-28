反亞泥成員燒狼煙 要求停止炸山取礦

「反亞泥還我傳統領域自救會」等成員數十人28日在花蓮新城山礦場前放狼煙，表達訴求。中央社記者李先鳳攝 107年2月28日

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）「反亞泥還我傳統領域自救會」等成員數十人今天在花蓮新城山礦場前放狼煙，控訴經濟部無視原基法第21條的諮商同意權，違法核准亞泥20年的礦業權展限，無視礦下居民安全。



「反亞泥還我傳統領域自救會」會長田明正說，原住民族歷史正義與轉型正義，亞泥就是指標；太魯閣口不是亞泥的私人魚池，而是太魯閣族人世世代代的傳統領域，希望行政院正視違法核准亞泥展限一事，予以撤銷。



自救會提出訴求，包括立即撤銷亞泥礦權展限、新城山礦場進行環境影響評估、政府與亞泥應對土地取得不正義及部落長久承受的傷害提出道歉、礦業法修正、明訂新舊礦均應踐行原住民族基本法。確保部落居住安全，亞泥立即停止炸山取礦。



立委高潞．以用到場表示，會在立院嚴格監督，原基法規定諮商同意權要有關係部落的半數同意，關係部落應由原民會解釋，原民會在解釋時，應以部落人士權利為優先考量。



亞泥公司昨天已發布新聞稿表示，新城山礦場多年來受關注，已主動釋出善意，願意透過「原基法第21條」的精神，以最大的誠意，由當地玻士岸部落進行諮商程序，並確實做好礦場安全、水保、環保等措施，達到安全無虞、部落永續發展的目標。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070228



