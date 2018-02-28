讓年輕人認識二二八 家屬盼從教育做起

二二八事件71週年，彰化縣二二八和平紀念活動28日在員林市圓林園公園舉行，縣長魏明谷（前左）向受難者家屬獻花致意，盼藉活動提倡和平、包容與關懷的心。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 107年2月28日

（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）今天是二二八和平紀念日，有受難者家屬認為，仍有民眾與年輕人不了解此國定假日的意義，認為有必要從教育做起，讓學生認識與思考歷史。



彰化縣二二八和平紀念日活動今天在員林市圓林園公園舉行，彰化縣長魏明谷帶領縣府人員、來賓、民眾向二二八受難者家屬獻花束致意，並與受難家屬代表在蘭大衛紀念教會牧師葉景安帶領下，共同進行追思儀式，現場也展出照片與史料供民眾認識歷史。



魏明谷說，二二八事件是統治者與被統治者間，爆發的衝突暴力事件，後代追求歷史真相過程，並非引發仇恨對立，是要讓後代子孫了解歷史時空背景下發生的事，謹記不幸的歷史悲劇與教訓，真誠面對並逐漸放下仇恨，更讓統治者以歷史為鑑，治理國家要愛護人民。



魏明谷表示，昨天在北斗郡守官舍啟用二二八暨人權紀念館，收集許多二二八歷史文獻，包括警備單位留下的檔案，還有文史工作者收集的民間資料，這些都是二二八事件非常珍貴的史料，想更深入了解二二八的民眾可前往參觀。



受難者家屬代表張美娟說，政府雖將2月28日定為國定假日，悼念這起悲慘歷史事件與受害者，但許多民眾與年輕人依然不了解此國定假日意義，她認為有必要從教育做起，讓人民了解歷史事件及真相，從各級學校教育課程讓學生認識並思考。（編輯：陳清芳）1070228