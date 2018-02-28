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公園廁所總體檢 中市新設親子友善空間

發稿時間：2018/02/28 16:53

最新更新：2018/02/28 16:53

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）為營造友善的親子環境，台中市政府為全市公園廁所進行總體檢，3月1日起，針對7處公園內16座廁所進行改善及新設親子廁所，打造友善的親子休憩環境。

台中市建設局今天發布新聞稿表示，兒少法「親子友善廁所」條款規定親子廁所應獨立於男廁及女廁設置，並至少設置一個兒童安全座椅、尿布台、兒童馬桶、兒童洗面盆及照顧者使用的馬桶、洗面盆，不得與無障礙廁所合併設置。

台中市建設局長黃玉霖指出，目前台中市540座公園中，有親子設備的廁所有12座，專屬親子廁所有清水鰲峰山公園、坪林森林公園及后里環保公園共9間。

市府針對台中市公園內廁所進行總體檢，計畫分年分期增設獨立於男廁、女廁的親子廁所，推動「台中市亮點公園廁所改善及設置親子廁所」計畫。

將針對文心森林公園、豐樂雕塑公園、北屯兒童公園、台中公園、秋紅谷公園、清水鰲峰山公園、后里環保公園等7處公園內的16座廁所進行改善及新設親子廁所。

其中，北屯兒童公園及豐樂雕塑公園將施作廁所外牆彩繪，台中公園廁所則規劃增設哺乳室，打造更友善的親子休憩環境，預計3月1日動工，7月底完工。

育有一子的游媽媽表示，孩子現就讀小學一年級，已不適合再跟著媽媽一起進女廁，但孩子的身高還不夠可以使用男廁的小便斗，如能新設親子廁所，就可免除外出上廁所的困擾。（編輯：梁君棣）1070228

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