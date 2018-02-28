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侯友宜選新北市長 吳秉叡羅致政：不意外

發稿時間：2018/02/28 18:46

最新更新：2018/02/28 18:46

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（中央社記者蔡佳伶、溫貴香台北28日電）新北市副市長侯友宜今天在臉書上發文表示，決定參選新北市長。已表態參選新北市長的民進黨立委吳秉叡、羅致政都表示，不意外。吳秉叡認為侯友宜職辭參選是正確選擇。

侯友宜下午在臉書發文表示，已向新北市長朱立倫正式請辭，準備參加國民黨黨內初選，擔任新北市副市長7年以來，學習很多，希望能再為這個城市做更多，繼續為台灣這塊土地打拼，這份心情，從他當警察第一天開始，從沒變過；面對人生中第一場選舉，他會全力以赴。

吳秉叡下午受訪表示，大家都知道侯友宜要選，這時候辭職參選不意外；辭職參選是正確選擇，因為爭取中國國民黨提名的前台北縣長周錫瑋一直攻擊侯友宜用行政資源競選。

他並說，國民黨初選推出人選後，民進黨也會推出戰將，兩黨正式進入競爭，選舉才算正式開始，民進黨也會加緊努力。

民進黨基層力拱前行政院長蘇貞昌重出江湖，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧告訴中央社記者，對侯友宜參選或辭職都毫不意外，拖到最後一刻，侯友宜終於做了這件事。

她說，吳秉叡非常努力，現在對手更明確，他一定會繼續更努力。

至於蘇貞昌動態，蘇巧慧說，趕快幫吳秉叡加油，請大家為吳秉叡加油，希望把新北贏回來，為大家做更多事。

羅致政表示，侯友宜參選新北市長是遲早的事，也是正式接受檢驗的開始，身為朱立倫團隊的一員，過去7年的執政成績必須接受市民檢驗，同時也要提出新的城市願景。

羅致政說，既然侯友宜已經請辭，也要請朱立倫團隊不要濫用行政資源，保持行政中立，等國民黨新北市長初選結果大勢底定後，民進黨也會加速新北市長的徵召。（編輯：溫貴香）1070228

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