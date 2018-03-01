澎湖慶元宵 武轎踩街遶境揭序幕

澎湖元宵文化季系列活動2月28日晚間由「2018西巡慶元宵武轎踩街」活動揭開序幕，來自全縣25頂武轎，一頂比一頂新穎，五光十色，馬公街頭熱鬧非凡。中央社 107年3月1日

（中央社澎湖縣1日電）明天就是一年一度的元宵節，澎湖元宵文化季系列活動昨天晚間由「2018西巡慶元宵武轎踩街」活動揭開序幕，來自全縣25頂武轎，一頂比一頂新穎，五光十色，馬公街頭熱鬧非凡。



澎湖縣政府「2018西巡慶元宵武轎踩街」活動，昨晚由縣長陳光復、副議長陳雙全與武轎總會長盧長在等人共同點燃「起馬炮」後，為澎湖年度的元宵文化季系列活動揭開序幕。



來自全縣各廟宇的25頂各具特色的武轎，依序自縣府前廣場展開遶境馬公市區踩街祈福，各武轎電音七彩眩目，不時噴出數公尺高的陣陣火焰，令人驚呼。而馬公三官殿前的壓軸，各武轎的迎、送對陣儀式，堪稱為活動最高潮，廟埕廣場大批的民眾駐足觀賞，炒熱元宵節氣氛。



澎湖縣長陳光復表示，元宵節活動在澎湖非常熱鬧，有很多台灣鄉親特地回來參與，25頂武轎在市區遶境祈福，一起祈求國泰民安，風調雨順。



此外，遠東航空今年與馬公靖海宮合作推出元宵文化季系列活動，4日更辦理「元宵乞龜幸運樂」活動，還有擲筊得機票來歡度元宵。



元宵節全台有「北天燈、南蜂炮、東寒單、西乞龜」的傳統習俗，澎湖在元宵乞龜，各地大小廟宇都有乞龜等習俗，除了有傳統肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、果凍龜、金錢龜、龍龜，更有全台最大的黃金龜與米包龜等各式的龜品供乞求。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070301



