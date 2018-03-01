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台南鹽水蜂炮登場 遊客體驗開炸大呼過癮

發稿時間：2018/03/01 10:51

最新更新：2018/03/01 11:49

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影片來源：中央社

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南鹽水蜂炮活動今天上午在鹽水武廟啟炮，展開為期兩天一夜的神轎遶境祈福活動，而以小小兵等卡通人物當造型的第一座蜂炮城也在廟前施放，讓一早前往體驗的民眾大呼過癮。

一年一度的鹽水蜂炮活動，上午在鹽水武廟由台南市代理市長李孟諺等人參香祈福，並主持啟炮儀式。第一串連珠炮點燃後由遙控直升機拉上天空，鞭炮聲響徹雲霄，神轎及陣頭隊伍隨後從武廟出發，展開遶境祈福行程。

李孟諺表示，鹽水蜂炮活動除了傳承百年的宗教祈福意義外，也成為具國際知名度的特殊文化慶典活動。近年來結合月津港燈節的舉辦，更吸引大批遊客湧入。

他說，「北天燈、南蜂炮」的名號響亮，平溪天燈幾乎每天都可吸引遊客，但蜂炮每年只放2天，熱潮短暫，未來希望能再藉研發蜂炮商品、甚至設置蜂炮體驗館等方法，讓遊客平日造訪時也能有得看、有得玩，使更多人了解蜂炮文化、了解台南。

啟炮儀式過後，今年第一座蜂炮城推到武廟前的路口施放，有著可愛卡通人物的炮城引來現場民眾驚呼，施放時搭配高空煙火，效果相當震撼，讓擠在炮城前享受被蜂炮炸射快感的民眾大呼過癮。

神轎隊伍從武廟出發後，將展開兩天一夜的遶境祈福行程，沿途兩旁民宅門口擺上香案祝禱，由民眾製作的蜂炮城一一推出「攔轎」施放，預計將有約200座炮城在今、明兩天陸續施放。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070301

一年一度的鹽水蜂炮活動1日上午在鹽水武廟啟炮，以小小兵等卡通人物當造型的第一座蜂炮城也在廟前施放，讓一早前往體驗的民眾大呼過癮。中央社記者楊思瑞攝 107年3月1日一年一度的鹽水蜂炮活動1日上午在鹽水武廟啟炮，以小小兵等卡通人物當造型的第一座蜂炮城也在廟前施放，讓一早前往體驗的民眾大呼過癮。中央社記者楊思瑞攝 107年3月1日
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