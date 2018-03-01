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關鍵字： 元宵節台鐵自強號勞基法
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綠川百年櫻橋重現 美景歷史相輝映

發稿時間：2018/03/01 16:27

最新更新：2018/03/01 19:20

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位於台中市台灣大道與綠川東西街交叉口下的百年古蹟「櫻橋」在綠川整治工程開蓋時重見天日，也被完整保存。中央社記者趙麗妍攝　107年3月1日位於台中市台灣大道與綠川東西街交叉口下的百年古蹟「櫻橋」在綠川整治工程開蓋時重見天日，也被完整保存。中央社記者趙麗妍攝　107年3月1日

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市政府整治綠川，位於台灣大道與綠川東西街交叉口下的一座百年古蹟「櫻橋」被完整保存，民眾走在橋下可欣賞櫻橋舊址，感受百年來綠川與台中都市發展緊密的關係。

台中市水利局今天發布新聞稿表示，「新盛綠川水岸廊道計畫」整治水岸時，中山綠橋及隱身於台灣大道下方的「櫻橋」部分橋身舊址，是重要的保存任務，讓綠川風華再現的同時，將此珍貴的舊城歷史傳承下去。

根據文史資料記載，「櫻橋」興建於日治時期大正四年（西元1915年)，是當年櫻橋町通（即台灣大道）跨過綠川的橋面；各界原以為「櫻橋」早於台灣大道拓寬改建時消失，卻在綠川整治工程開蓋時，意外重見天日。

「櫻橋」代表中區都市變遷與發展的軌跡，市府將其完整保留，讓綠川美景與歷史古蹟相互映照，增添更多人文色彩。

水利局長周廷彰指出，為滿足綠川防洪標準並兼顧中山綠橋保存，經多次與各領域專家討論，決定在橋下設置防洪箱涵，採用「夫妻樁」，穩固橋台基礎，保護古蹟也解決綠川通洪瓶頸問題。

發現櫻橋橋身舊址後，市府保留原生牆面及橋身，以「夫妻樁」作為橋台基礎保護，考量台灣大道交通現況及橋身安全，將橋下空間打通，讓民眾一睹它原始面貌，並復刻櫻橋外觀，讓百年前的綠川與現代樣貌串聯。（編輯：張銘坤）1070301

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