520親子大步走 勵馨號召千人健走

勵馨基金會5月20日將在東海大學舉辦「520親子大步走」健走活動，即日起開放報名，台中市長夫人廖婉如（左5）及立委張廖萬堅（左6）1日出席活動開跑記者會。中央社記者郝雪卿攝 107年3月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）勵馨基金會將於5月20日在東海大學舉辦「520親子大步走」健走活動，台中市長夫人廖婉如今天出席活動開跑記者會時表示，希望透過活動讓更多孩子懂得保護自己。



勵馨基金會將於5月20日在東海大學舉辦「520親子大步走」健走活動，即日起開放報名，共1200個名額，當天並將透過兒童劇、帶動唱、闖關遊戲等，協助孩童培養自我保護的概念和能力。



「520親子大步走」健走活動起跑記者會今天在台中女兒館舉辦，由廖婉如、立法委員張廖萬堅、台中市議員陳淑華、勵馨基金會主任馬梅芬等人共同宣告活動開跑，邀請民眾踴躍報名。



廖婉如表示，感謝勵馨基金會長期以來一直在幫助性侵害、家暴等受害人走出傷痛。性騷擾真的讓人感到不舒服，她自己在國內就學及國外工作時也曾有類似不舒服的經驗，希望大家都要懂得保護自己，也希望透過勵馨基金會的健走活動，把陽光帶進每個人心裡，讓社會越來越美好，別讓性侵、暴力事件在社會上成為合理的行為。



馬梅芬指出，為慶祝今年勵馨基金會成立30週年，加上基金會成立的「台中蒲公英諮商輔導中心」也成立20週年，勵馨基金會特別於5月20日在東海大學舉辦健走活動，即日起開放報名，共1200個名額，額滿為止。



勵馨基金會表示，報名可選擇捐款520元、850元或1314元，象徵我愛你、保護你及一生一世守護你，可獲贈紀念衫、後背袋、棒球帽等報名禮，當天更將安排兒童劇、帶動唱、闖關遊戲等活動，希望協助孩童從小培養自我保護的概念和能力。（編輯：李錫璋）1070301