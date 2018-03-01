改善南投校園環境 邱乾國踏勘聽需求

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣政府向中央爭取補助經費，改善校園軟硬體設備，今天邀教育部國民及學前教育署長邱乾國會勘，實地說明學校需求。



為向中央爭取縣內國中、國小校園硬體建設經費，南投縣政府、中國國民黨籍立法委員許淑華今天邀教育部國教署長邱乾國，到南投市光復國小、名間鄉田豐國小、鹿谷鄉鳳凰國小、鹿谷國小、鹿谷國中踏勘，實地說明學校需求。



許淑華指出，南投屬偏鄉地區，相較其他縣市，部分學校資源不足，仍需改善軟硬體建設，以光復國小來說，校園廣場自九二一地震重建至今尚未維護，地面凹凸不平，學童容易跌倒，希望中央運用前瞻基礎建設計畫預算，改善及充實南投縣的校園設備。



代表縣政府出席的南投縣教育處長李孟珍說，縣長林明溱非常重視教育，學校各種設施維護及教育所需都非常支持，已投入許多經費用在教育及校園，此次立委許淑華關心校園環境，縣內8所學校共申請約新台幣800萬元補助，因此邀署長邱乾國共同踏勘。



邱乾國表示，縣政府財政負擔重，中央會盡力幫助，立法院去年通過偏遠地區學校教育發展條例，透過強化教育措施、寬列經費、彈性運用人事及提高教師福利等措施，解決偏遠地區學校辦學困境，目前正制定相關執行及補助規定，相信未來可改善南投的校園環境。



此次申請補助項目包含地磚重鋪、充實數位設備、校舍組合屋添購冷氣機、屋頂灑水降溫系統、避雨走廊、改善及充實樂器、設置創客教室、圍牆粉刷、修繕電動門及戶外設備，8校所需經費約800萬元。（編輯：方沛清）1070301