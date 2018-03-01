疑遭犬隻攻擊 受傷水獺誤闖飯店機房

一隻歐亞水獺誤闖金門一家飯店機房，金門縣府建設處獲報後，會同野生動物救援協會獸醫等人到場，成功捕捉帶回治療、安置，將視水獺復原狀況決定後續處理方式。（董姓民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月1日

（中央社記者黃慧敏金門縣1日電）一隻歐亞水獺誤闖飯店工具間，金門縣政府和獸醫前往圍捕並檢傷發現，水獺頭部有多處明顯開放性傷口及感染，研判應是遭受犬隻攻擊；經過手術後，將視水獺復原狀況決定後續處理方式。



金門縣政府建設處今天表示，民眾2月中旬發現這隻水獺在忠孝新村村口水塘覓食，並將所拍攝影像通報縣府。由台北市立動物園等相關研究單位組成的水獺通報群組勘驗討論後，發現水獺體型明顯瘦弱，出沒、進食和移動都與正常水獺不同，而且陸續有民眾白天在榮湖等周邊水域發現這隻水獺的蹤跡。



建設處農林科科長鐘立偉受訪表示，金沙湖畔飯店員工昨天發現有水獺躲藏在機房內；建設處在接獲通報後，會同野生動物救援協會歐陽夢澍等3名獸醫，在飯店人員協助下利用補網順利捕捉。



經獸醫檢傷發現，這是隻雄性水獺，體重4.36公斤、體長108.5cm、尾長43cm、胸圍29.5cm，體型偏瘦；左側上犬齒、右側下犬齒遺失，多處牙齒明顯磨損；水獺頭部有多處明顯的開放傷口，背側與腹側皮下蜂窩組織炎。獸醫對水獺進行輸液清創、傷口盥洗處理，並給予抗生素治療，同時採取內容物送到台灣進行細菌培養及藥物敏感性實驗。



鐘立偉表示，經由X光檢查發現，這隻水獺左側顴骨骨折，第10、11胸椎椎體骨質增生、雙側肩關節及踝關節都有骨增生物，確認為健康情形不佳的老齡水獺，頭部外傷應為犬隻攻擊所造成。



縣府重申，流浪或沒有飼養管理的犬貓是金門及台灣地區野生動物最大的生存威脅之一，無論是直接的獵捕，或是間接的疫病傳染問題，除飼養動物應注射晶片外，切勿棄養及非理性餵食。建設處表示，將針對水獺出沒熱區的犬貓，將請縣動植防疫所協助捕捉。（編輯：劉政權）1070301





一隻歐亞水獺誤闖金門一家飯店機房，一度蜷縮在沙袋上，金門縣府建設處獲報後，會同野生動物救援協會獸醫等人到場，成功捕捉帶回治療、安置。（董姓民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月1日