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水雉成泰國鱧獵物 洲仔濕地拷潭清淤

發稿時間：2018/03/01 16:55

最新更新：2018/03/01 17:23

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高雄洲仔濕地成功復育水雉，但近來濕地長出太多荸薺，強勢壓迫到浮葉植物，水域太多空隙導致水雉雛鳥成了泰國鱧的獵物。（台灣濕地保護聯盟提供）中央社記者王淑芬傳真　107年3月1日高雄洲仔濕地成功復育水雉，但近來濕地長出太多荸薺，強勢壓迫到浮葉植物，水域太多空隙導致水雉雛鳥成了泰國鱧的獵物。（台灣濕地保護聯盟提供）中央社記者王淑芬傳真　107年3月1日

（中央社記者王淑芬高雄1日電）洲仔濕地成功復育水雉後已有水雉在此繁衍，但是近來部份小水雉竟成了泰國鱧的獵物，台灣濕盟為了確保水雉有更好的棲息空間，進行拷潭工程，清理長得過剩的挺水性植物。

台灣濕地保護聯盟副秘書長吳京翰今天表示，約4公頃的水域規劃拷潭，約是一半面積，主要集中在北側，將清理太過茂盛的挺水性植物，以增加浮葉植物的生長。

他告訴中央社記者，水雉喜歡棲息在浮葉植物上，在浮葉上繁衍、育雛，但是近來濕地卻長出太多荸薺，強勢壓迫到浮葉植物，水域太多的空隙致水雉幼鳥成了泰國鱧的獵物。

「有多位志工親睹泰國鱧吞噬水雉雛鳥」，吳京翰說，泰國鱧成了水雉的天敵。

洲仔濕地是營建署評定國家級重要濕地，闢建已近10年，池內營養物及沙土淤積影響水池生態。吳京翰說，為營造更適於生物宜居的環境，已展開濕地拷潭工程，預計以一個半月的時間，趕在3月底完成，以利水雉4月起的繁殖期，有好的棲息空間。

濕盟表示，直到106年，洲仔濕地已有超過10隻水雉在此穩定生活，去年底還記錄到7巢16隻幼雛成功孵化並成長至亞成鳥。

水雉有「凌波仙子」之稱，喜歡在菱角、印度莕菜等浮葉上活動，濕盟希望拷潭後的水域可以提供充裕的生長空間，增加水雉繁衍。（編輯：方沛清）1070301

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