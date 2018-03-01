鄭文燦馬祖點燈 盼深化雙方交流

桃園市長鄭文燦（左）1日率領桃園市政府交流團前往馬祖，並參與馬祖桃園共慶元宵贈燈與點燈儀式，燈區以桃園吉祥物ㄚ桃、園哥為主軸意象。中央社記者卞金峰馬祖攝 107年3月1日

（中央社記者吳睿騏、卞金峰馬祖1日電）桃園市政府參訪團一行人今天前往馬祖，參加馬祖桃園共慶元宵贈燈與點燈儀式，市長鄭文燦除參加馬祖北竿芹壁天后宮祈福大典，並抽空慰問在北竿服役的桃園市籍役男。



桃園市長鄭文燦今天率領「桃園市政府馬祖參訪交流團」，前往馬祖北竿參加馬祖元宵期間的「擺暝」和「迎神」酬神賽會活動，這也是馬祖年度最盛大的民俗活動。



鄭文燦表示，此行的重頭戲為馬祖桃園共慶元宵贈燈與點燈儀式，燈區由桃園市政府以ㄚ桃、園哥為主軸意象，帶大家搭機捷遊桃園，阿桃手捧桃園著名景點拉拉山水蜜桃向芹壁鐵甲元帥表達祝賀之意，園哥則在溫泉桶內，享受桃園復興區新開發的羅浮溫泉，以及最近開放的新溪口吊橋。



鄭文燦指出，整個大型燈組將贈與連江縣政府在北竿芹壁展出，點亮的桃園燈區，相信是馬祖元宵的最大亮點，也象徵桃園與馬祖長久深厚的情誼，市府也期盼透過燈組的亮相，邀請馬祖鄉親在4月到桃園參加農業博覽會。



鄭文燦也利用傍晚點燈前的空檔時間，先前往馬祖北竿芹壁天后宮，出席「2018馬祖擺暝文化祭」系列活動：芹壁天后宮祈福大典，隨後則前往北竿迎賓館慰勞服役的桃園市籍官兵，並勉勵服役官兵繼續加油，市府會打造適合年輕人就業的環境，希望桃園的子弟在退伍後，也要留在桃園打拚。（編輯：陳清芳）1070301



