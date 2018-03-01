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台中歌劇院台灣國際藝術節 3月開啟

發稿時間：2018/03/01 17:43

最新更新：2018/03/01 17:43

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）2018台中國家歌劇院台灣國際藝術節3月起拉開序幕。藝術總監王文儀今天表示，將有來自7個國家的10檔節目陸續登場；她提醒觀眾，不要遲到，這是對藝術家的尊重。

2018 NTT-TIFA歌劇院台灣國際藝術節以「連結」為題，號召全球有趣作品，以跨學科的想像，拆解這個世代的好奇心。10檔節目來自7個國家，結合人文、表演藝術及生活中的科技裝置，呈現「多元素材」的運用，從3月起正式拉開序幕。

王文儀表示，2018年歌劇院即將展開「大藝術家年」，來自世界各地的大藝術家共同匯聚歌劇院。首發節目「這我可從沒做過」將於3日、4日登場，由歐洲新銳跨界劇團「策略1號劇團」以網路世代與社群媒體為創作主題，將各式各樣的YouTube影片搬上小劇場舞台，以詼諧、輕鬆的方式發掘世界新面貌，觀眾彷彿坐在手機螢幕前觀看一場YouTube的直播秀。

王文儀指出，「這我可從沒做過」探討YouTube現象，是現代人的行為劇場，看似荒謬又無厘頭，卻充滿寓意又獨特的探討大家所處的網路世代。例如劇中場景「遙控尾巴」是用遙控車、健達出奇蛋的外殼等物件組合，裝成表演者身體的一部分，同時反思物件的可被控制性。

王文儀在記者會中也對歌劇院開幕1年多以來觀眾的遲到現象提出呼籲，她說，這是嚴肅的事情，希望觀眾能夠算好時間提早出門，從開幕的那一刻起就是跟藝術家的互動開始，請尊重藝術家，也注意不要干擾準時到場觀眾的觀賞情緒。(編輯:孫承武)1070301

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