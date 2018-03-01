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松柏嶺受天宮慶元宵 萬斤米糕桃吃平安

發稿時間：2018/03/01 17:45

最新更新：2018/03/01 17:45

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣名間鄉松柏嶺受天宮2日、3日舉辦萬人吃平安米糕桃活動，廟方今天邀南投縣長林明溱挑米糕進廟埕，並主持揭桃儀式。

松柏嶺受天宮2日、3日舉辦「元宵米糕桃，萬人吃平安」活動，受天宮管理委員會副主委邱慶、陳榮吉和承辦活動的南投縣松嶺鬥茶協會等人今天拜會縣長林明溱，廟方邀林明溱明天肩挑米糕桃進廟埕，並主持開香揭桃典禮，雙方並交換發展當地觀光想法。

林明溱說，松柏嶺受天宮元宵萬人吃米糕桃活動從民國86年舉辦至今，深受信徒歡迎，巨大米糕桃從最初500台斤，如今達1萬1988台斤，每次切開分送都吸引數萬人爭相拿取，可說是全台知名的元宵節慶祝活動。

林明溱表示，受天宮信徒、遊客絡繹不絕，縣府曾研擬建空中步道串聯景點，但因國內步道風潮退燒，遊客明顯減少，因此捨棄步道計畫，重新規劃以松柏嶺地理條件，打造獨一無二遊憩設施，吸引遊客前來。

邱慶說，受天宮主祀北極玄天上帝，早年信眾在元宵節集資製作數百台斤米糕或壽桃，供親朋好友、信眾吃平安，隨著祈福信徒增加，米糕桃越來越大，明天下午有挑米糕、揭桃儀式、擲筊祈福，晚間點亮燈會主燈，3日上午8時切開萬斤米糕桃分享民眾。（編輯：施燕飛/陳清芳）1070301

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