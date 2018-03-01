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關鍵字： 元宵節台鐵自強號勞基法
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長者栽培多肉植物 盼成為社區綠手指

發稿時間：2018/03/01 18:08

最新更新：2018/03/01 18:17

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嘉義市長青園1日舉辦療癒植栽培訓活動，邀請社區長者DIY體驗栽植多肉植物，嘉義市長涂醒哲（前立者右起）、市議會議長蕭淑麗也到場與長輩們互動打氣。中央社記者江俊亮攝　107年3月1日嘉義市長青園1日舉辦療癒植栽培訓活動，邀請社區長者DIY體驗栽植多肉植物，嘉義市長涂醒哲（前立者右起）、市議會議長蕭淑麗也到場與長輩們互動打氣。中央社記者江俊亮攝　107年3月1日

（中央社記者江俊亮嘉義市1日電）嘉義市長青園今天舉辦一場療癒植栽培訓活動，邀請社區高齡長者種植多肉植物，希望長輩們從植物成長過程中得到成就感，成為社區的綠手指。

長青園是由嘉義市政府委託嘉義基督教醫院經營的高齡長者團體，今天由長青園長林茂安帶領數十名長輩動手做盆栽，希望藉由多肉植物植栽培訓，讓長輩們回到社區推廣，成為社區綠化、美化的尖兵。

嘉義市長涂醒哲、市議會議長蕭淑麗也到場與長輩們一起組裝盆栽，涂醒哲致詞表示，多肉植物體積小，好種植，回家放在窗台上，不僅放鬆身心，也非常療癒；長輩們拿著自己組裝的盆栽，就像抱孫子一樣，心中有滿滿的喜悅。

蕭淑麗表示，在春暖花開之際，感謝長青園為長輩們舉辦這麼有意義的培訓活動，希望長輩們照顧多肉植物就像照顧自己的健康一樣，珍惜植物、珍惜自己的健康，為社區綠化、美化盡一分心力。

林茂安指出，今天的活動，主要是讓長輩們組合多肉植物，同時自己設計盆栽，看到長輩們專心學習、組合、設計，好像找回年輕時的興趣與熱情，希望長輩們回到社區帶頭種植，成為推動社區綠化的綠手指。（編輯：施燕飛／劉政權）1070301

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