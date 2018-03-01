/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節台鐵自強號勞基法
>rss

廢棄樂園打造賽車場 他重拾兒時回憶

發稿時間：2018/03/01 18:33

最新更新：2018/03/01 19:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中出身的賽車手戴曉祥租下荒廢多年的台中亞哥花園停車場打造為賽車場，未來還希望能修復樂園的遊樂器材，找回6年級生的兒時回憶。中央社記者趙麗妍攝　107年3月1日台中出身的賽車手戴曉祥租下荒廢多年的台中亞哥花園停車場打造為賽車場，未來還希望能修復樂園的遊樂器材，找回6年級生的兒時回憶。中央社記者趙麗妍攝　107年3月1日

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市亞哥花園荒廢多年後，曾被外媒評為恐怖廢棄遊樂園，戴曉祥租下亞哥花園停車場打造為賽車場，未來還希望能修復樂園的遊樂器材，找回6年級生的兒時回憶。

本身即為台中人的戴曉祥是個賽車手，近年來，他多在國外參加賽車比賽，周遊在東南亞、大陸地區之間，長年來離鄉背井的鄉愁發酵，加上不願在比賽時總是背著他國的國旗，讓他決心回國創造自己的賽車事業。

有鑑於國內賽車的場地相當稀少，許多車友苦無練習場地，常得自尋場地，不但不安全又會影響其他用路人安全；加上自己的朋友行駛高速公路時，因雨天輪胎打滑，來不及反應而受了重傷，戴曉祥萌生闢建賽車場想法。

戴曉祥租下亞哥花園的停車場，闢建一座賽車場，並預計開設「失控安全駕駛練習」課程，除提供車友一處安全練習場地，也要教授開車的朋友若是遇到車輛失控時，該如何應變的開車小技巧。

選定亞哥花園來闢建賽車場地，戴曉祥指出，他小時常到亞哥花園玩耍，該處也是知名綜藝節目「百戰百勝」的取景地，他還曾在節目中親自上場挑戰魔王，亞哥花園充滿他兒時滿滿的回憶。

為闢建賽車場，戴曉祥耗時2年時間評估，他說，以每月新台幣20萬元租金，租下樂園旁的停車場，租期3年，去年7月開始整地，賽車場大小約為7公頃，僅在路面上鋪上柏油，並未更改過地形。

戴曉祥指出，未來還打算租下樂園的其他土地，並修復樂園中的原有遊樂器材，重新找回6年級生的兒時記憶，讓亞哥花園擺脫恐怖廢棄遊樂園的封號，重拾台中後花園的美名。（編輯：張銘坤）1070301

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP