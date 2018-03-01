廢棄樂園打造賽車場 他重拾兒時回憶

台中出身的賽車手戴曉祥租下荒廢多年的台中亞哥花園停車場打造為賽車場，未來還希望能修復樂園的遊樂器材，找回6年級生的兒時回憶。中央社記者趙麗妍攝 107年3月1日

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市亞哥花園荒廢多年後，曾被外媒評為恐怖廢棄遊樂園，戴曉祥租下亞哥花園停車場打造為賽車場，未來還希望能修復樂園的遊樂器材，找回6年級生的兒時回憶。



本身即為台中人的戴曉祥是個賽車手，近年來，他多在國外參加賽車比賽，周遊在東南亞、大陸地區之間，長年來離鄉背井的鄉愁發酵，加上不願在比賽時總是背著他國的國旗，讓他決心回國創造自己的賽車事業。



有鑑於國內賽車的場地相當稀少，許多車友苦無練習場地，常得自尋場地，不但不安全又會影響其他用路人安全；加上自己的朋友行駛高速公路時，因雨天輪胎打滑，來不及反應而受了重傷，戴曉祥萌生闢建賽車場想法。



戴曉祥租下亞哥花園的停車場，闢建一座賽車場，並預計開設「失控安全駕駛練習」課程，除提供車友一處安全練習場地，也要教授開車的朋友若是遇到車輛失控時，該如何應變的開車小技巧。



選定亞哥花園來闢建賽車場地，戴曉祥指出，他小時常到亞哥花園玩耍，該處也是知名綜藝節目「百戰百勝」的取景地，他還曾在節目中親自上場挑戰魔王，亞哥花園充滿他兒時滿滿的回憶。



為闢建賽車場，戴曉祥耗時2年時間評估，他說，以每月新台幣20萬元租金，租下樂園旁的停車場，租期3年，去年7月開始整地，賽車場大小約為7公頃，僅在路面上鋪上柏油，並未更改過地形。



戴曉祥指出，未來還打算租下樂園的其他土地，並修復樂園中的原有遊樂器材，重新找回6年級生的兒時記憶，讓亞哥花園擺脫恐怖廢棄遊樂園的封號，重拾台中後花園的美名。（編輯：張銘坤）1070301