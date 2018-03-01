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關鍵字： 元宵節台鐵自強號勞基法
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休市衝擊蔬菜價格 北市提因應措施

發稿時間：2018/03/01 20:59

最新更新：2018/03/01 21:12

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北農產公司2月24日到3月7日期間，有6天休市，衝擊蔬菜價格。台北市市場處處長許玄謀表示，將採取延長拍賣時間等措施，避免因蔬菜到貨量大增，價格下跌的類似狀況。

台北市市場處處長許玄謀表示，今年元宵節後會休市決定改在3月5日至7日，開市首日除要求農產公司延長拍賣時間外，品質較佳蔬菜隔天續拍，品質不佳蔬果由北農依尾盤價格採購後，再分送給社福機構或慈善團體，以避免衝擊蔬菜價格。

根據北農行事曆，今年農曆過年從2月16日休市到2月20日，2月21日開市後，2月24日到26日又休市，緊接著元宵節後，5日到7日又連休3天，也就是從2月24日到3月7日間，有6天休市。

北農主秘路全利表示，2月27日開市後，蔬菜交易價格下跌，當天交易員從凌晨3時賣到中午，希望讓拍賣市場順利交易。元宵節後休市後的開市首日，所有人員將停休投入交易作業，並持續向承銷單位及農民單位宣導休市日期，未來出貨將採機動彈性調整。

根據批發交易資料統計，休市前23日蔬菜到貨量約2150噸，葉菜類進貨量小幅增加，甘藍價格上漲9元，大白菜價格上漲4元，萵苣菜價格上漲4元。但27日蔬菜到貨量約2970噸，葉菜類進貨量大幅增加，甘藍價格下跌新台幣13元，大白菜價格下跌1元，小白菜價格下跌8元

許玄謀說，今年度休市日是去年7月間招集銷售端、運銷端、供應端及北農公司開會討論後決定日期，相關單位早已掌握休市時程。

他表示，因2月27日是休市3天後開市首日，休市期間天候佳，農民持續採收蔬果，北農當天蔬菜到貨量約2970噸，比過去增加，但早已通知產銷和農民等單位休市日期，為防類似狀況發生，將持續監控批發市場到貨狀況及督導北農做好調配工作。（編輯：吳協昌）1070301

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