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新北祈福燈會點燈 主燈金犬福旺吸睛

發稿時間：2018/03/01 22:56

最新更新：2018/03/01 22:56

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（中央社記者王鴻國新北1日電）新北市「旺來福來」祈福燈會今晚點燈，在市長朱立倫等人啟動下，高8米的9隻大小不同金色狗及金元寶「金犬福旺」主燈正式點亮，吸引許多人參觀。

民政局表示，許多民眾白天就來二重疏洪道的大台北都會公園賞花燈、遊花海、嚐美食，每個燈區及美食攤位前都擠滿人潮。

尤其網路瘋傳的「歡喜旺旺來」燈區50隻小狗花燈，真假難辨，高度與小孩及毛寶貝一般，又不設圍欄，毛寶貝及小朋友們可以零距離互動，拍照人潮不斷。

民政局長江俊霆表示，燈會從1日到18日，為期18天，規劃「兩岸達人祈福花燈」、象徵添丁發財的「宮燈步道」、「戀愛島嶼」、「夢幻燈屋」 及「巨形扭蛋」五大特色燈區，其中，兩岸國寶級花燈達人林健兒、顧業亮共同打造的特色花燈，製作手法細膩。

「戀愛島嶼」巧妙利用幸福水漾園區戀愛鐘森小島裝置燈飾，讓人彷彿置身電影阿凡達場景；「夢幻燈屋」則首次讓民眾體驗躺著看燈會，走進有宇宙感的3D世界。

民政局表示，走過長達30公尺的「添丁旺財宮燈步道」，不論求財、求子、求事業、求姻緣，都可一次滿足；主燈旁的扭蛋機更可轉出竹林山觀音寺的平安符及靈籤，祈求新的一年順心如意。（編輯：陳怡璇／黃于）1070301

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