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草莓盛產期 星國學生來台體驗田園樂

發稿時間：2018/03/02 10:14

最新更新：2018/03/02 10:41

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在台中潭子種植5公頃草莓園的莓農許明興指出，現在的草莓不但產量多，且果實大顆，加上近日早晚溫差大，草莓的甜度、風味佳，最近天氣暖和，最適合採草莓。中央社記者趙麗妍攝　107年3月2日在台中潭子種植5公頃草莓園的莓農許明興指出，現在的草莓不但產量多，且果實大顆，加上近日早晚溫差大，草莓的甜度、風味佳，最近天氣暖和，最適合採草莓。中央社記者趙麗妍攝　107年3月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）進入草莓盛產期，草莓產量多又便宜，日前有新加坡大學生來台遊玩，特地安排採草莓行程，享受星國沒有的田園樂趣。

zoom in 台灣進入草莓盛產期，日前有新加坡大學生來台遊玩，特地安排採草莓行程，享受星國沒有的田園樂趣。中央社記者趙麗妍攝　107年3月2日台灣進入草莓盛產期，日前有新加坡大學生來台遊玩，特地安排採草莓行程，享受星國沒有的田園樂趣。中央社記者趙麗妍攝　107年3月2日

在台中潭子種植5公頃草莓園的莓農許明興今天受訪表示，去年底氣溫高，導致草莓發芽分化期延後，12月至1月草莓一期花開少、產量不高，2月中到3月的草莓，因二、三期花期重疊，產量高、價格也相對較低。

許明興指出，現在的草莓不但產量多，且果實大顆，加上近日早晚溫差大，草莓的甜度、風味佳，近日天氣暖和，最適合採草莓。

新加坡大學生黃宛晶及范沛輝等4名學生來台自由行，他們特地包下計程車到草莓園採草莓，黃宛晶表示，之前到韓國旅遊曾採過草莓，感覺很好，此次特地和朋友安排採草莓行程，台灣現採的草莓，新鮮又好吃。

為了方便採草莓，還有農場特地架設架子，讓草莓攀著架子往上生長，草莓農黃文慶說，架子分成4層，最高150公分、最低40公分，民眾採草莓時，不需一直蹲低、彎腰，輕鬆即可採到，今年草莓季預計4月底結束。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070302

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