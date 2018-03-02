南投燈會最強演出登場 銅梁火龍掀熱潮

南投燈會令人矚目的「銅梁火龍」表演（圖）2日晚間在漂紗舞台登場，舞龍穿梭花火與煙霧，充滿奇幻感與爆發力，震撼聲光效果勢必再掀熱潮。（資料照片）中央社記者蕭博陽傳真 107年3月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投燈會令人矚目的「銅梁火龍」表演今天晚間在漂紗舞台登場，震撼聲光效果勢必再掀熱潮，且今年搭建3000席看台，提供民眾更好欣賞品質與視野。



南投燈會去年邀中國大陸重慶「銅梁火龍」來台表演，震撼聲光效果使銅梁火龍一炮而紅，被網友稱為最強燈會演出，南投縣政府順應民意，今年再邀來台演出，2、3、4日晚間7時在南投市漂紗舞台登場，其中4日配合主燈區閉幕，晚間8時加演一場，5日、6日則配合埔里燈區移師到埔里國中演出。



南投縣政府觀光處長王源鍾今天說，國際知名的銅梁火龍有數百年歷史，具天下第一火龍美稱，表演震撼之處在於舞龍演出中，一旁隊員利用生鐵熔化成攝氏上千度的鐵水，往空中打出熾熱火花，煙與火交織，舞龍穿梭花火與煙霧，充滿奇幻感與爆發力。



王源鍾表示，再度登台的火龍團隊改良道具，加入焰火與燈飾，夜晚演出更燦爛奪目，演出過程利用鐵水打出滿天火焰，彷彿流星劃過天際，而為讓觀眾有更舒適觀賞環境，今年在漂紗舞台場地搭建3000席看台，視野寬廣無死角、較去年更佳。



王源鍾說，搭配銅梁火龍演出，也邀達德商工戰鼓隊、營北國中舞龍隊、達德商工龍獅隊、埔里薪傳舞蹈團、中峰國小神鼓隊，展現具台灣味的舞龍、舞獅、舞蹈、擊鼓，眾多精彩演出，歡迎民眾到南投賞燈會、看全台獨一無二的銅梁火龍。（編輯：方沛清）1070302