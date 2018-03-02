花燈原鄉鬧元宵 北港福旺臨門綻亮彩

北港宗聖台元宵花燈被公認是台灣燈會的發源地，2日元宵節，在巷弄間、觀光大橋及水道頭推出懷舊復古、福旺臨門、福旺船佳建築之美的亮彩燈會。圖為巷弄燈區，展現懷舊復古風情。 中央社記者葉子綱攝 107年3月2日

（中央社記者葉子綱雲林縣2日電）今天是元宵節，花燈原鄉的北港，在巷弄間、觀光大橋及水道頭，推出懷舊復古、福旺臨門、福旺船佳建築之美的亮彩燈會，走一趟北港漫步，品味花燈鬧元宵的風情。



除了今年「台灣燈會在嘉義」，就在隔壁的雲林縣北港鎮，依舊綻放花燈原鄉的風采，延續去年台灣燈會在雲林北港副燈區的亮彩受到好評，推出巷弄、觀光大橋及水道頭3處燈區，各顯特色。



雲林縣長李進勇指出，北港宗聖台元宵花燈被公認是台灣燈會的發源地，今年北港元宵燈會融合歷史、宗教、生態與物產的特色，結合朝天宮主體的光雕藝術，以「狗年福旺」發想，在觀光大橋燈區設主燈「福旺臨門」，加上巷弄、水道頭燈區一起亮麗登場。



雲林縣政府文化處長林孟儀說，巷弄燈區主軸「懷舊復古」，呈現在地文化資產、傳統工藝的剪黏造型花燈、藝閣的電動花燈、創意盆偶等，還有北港大戲院、古早味百貨行、理髮廳等懷舊復古情境，帶引民眾穿梭時空品味民國50、60年代風采。



觀光大橋燈區橋下有主燈「福旺臨門」、副燈「豐慶牛墟」，橋上有電音三太子主題故事，燈區另有「雲林三保」八色鳥、黃金蝙蝠和紫斑蝶、北港歷史文化的孝子釘、開台先驅顏思齊等主題花燈。



水道頭燈區的主角是建於日據時期北港自來水廠的水塔，加上水道頭文化園區內舊建築，在燈光裝飾下，綻放歷史建築的新風采，還有福旺船佳、哈密瓜登廊道等都是焦點。



北港燈會在1日晚間啟燈，展期至11日，鎮長張勝智歡迎遊客來花燈原鄉賞花燈、拜媽祖，祈求新年平安幸福；相關訊息歡迎上2018北港燈會活動網站查詢。（編輯：梁君棣）1070302



