提升道路品質 中市獲前瞻經費11.5億元

為提升道路品質，台中市政府全力改善道路路面及友善人行無障礙環境空間，並向中央爭取前瞻基礎建設計畫，獲中央審議核定經費新台幣11.5億元。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）台中市政府今天表示，為提升道路品質，正全力改善道路路面及友善人行無障礙環境空間，並向中央爭取前瞻基礎建設計畫，獲中央審議核定經費新台幣11.5億元。



台中市建設局長黃玉霖表示，市府依「106至109年提升道路品質計畫（內政部）補助執行要點」及「提升道路品質建設計畫（公路系統）補助執行要點」，分別向內政部營建署及交通部公路總局提報申請計畫，共核定26件提案。



黃玉霖指出，提案內容包括市區、山城、海線、屯區的道路路平、人行道、人本環境、無障礙通學步道、自行車行車空間等改善類型，除呼應中央政策，也提出切合地方需求的建設主題，希望透過實際需求的建設計畫實踐永續經營及彰顯地域風格創造認同。



建設局表示，截至今年2月底，中市已獲內政部營建署及交通部公路總局審議核定經費達11億5001萬元，其中中央補助經費5億7500萬8000元、地方配合款5億7500萬4000元，未來將持續努力推動路平，提升全市道路品質。



黃玉霖指出，核定案件將於今年執行，完工後能有效減少路面挖補頻率、提高車行及人行通行安全、改善市容景觀；市府4年500公里路平專案的推動已完成450公里，除有效降低車禍自摔事故案件，也縮短城鄉差距，且台中市的路平作業也連獲內政部評比全國第一、直轄市道路平坦度第一、綜合評分則從往年的甲等躍升成為優等。（編輯：管中維）1070302