東勢新丁粄登場 送子鳥花車3日踩街

台中市東勢區公所2日在東勢客家文化園區舉辦2018台中東勢新丁粄節開幕式，台中市長林佳龍（右5）等人為大型傳統新丁粄進行揭粄、切粄。中央社記者趙麗妍攝 107年3月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）2018台中市東勢區新丁粄節今天在東勢客家文化園區舉辦開幕式，今年除延續120斤傳統新丁粄展示外，更打造送子鳥花車，3日與國內外共15個踩街團隊帶來踩街表演。



台中市東勢區公所今天在東勢客家文化園區舉辦2018台中東勢新丁粄節開幕式，台中市長林佳龍、行政院客家委員會副主委楊長鎮等人為大型傳統新丁粄進行揭粄、切粄。



林佳龍表示，山城客家人務農多，經過一年農忙豐收後，過年期間會許願，實現後會做米粄來還願，農業社會希望添丁，而衍生出新丁粄文化，隨時代演變，也有「桃紅粄」，象徵兩性平等及文化的傳統與創新。



林佳龍表示，台中市今年將舉辦2018台中世界花卉博覽會，希望邀請民眾來看花博，也能體驗台中山城客家文化的豐富及美好。



楊長鎮指出，台中市東勢區粄的文化，不僅可展現地方特色，也是重要的文化節慶。



為迎接2018台中世界花卉博覽會，社區民眾齊力打造象徵添丁的「送子鳥」主題花車，3日早上10時將與國內外共15個踩街團隊帶來歡慶踩街表演，並規劃「新丁粄幸福傳遞」活動，讓民眾可體驗製作新丁粄。（編輯：張銘坤）1070302